В феврале 2017 года ожидается открытие автодороги из Мактаральского района ЮКО в Узбекистан

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Гость 08 Января 2017 в 21:51:15
Как отмечается, этот вопрос обсуждался на встрече посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева с послом по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхомом Нематовым при участии акима ЮКО Жансеита Туймебаева.
«На повестке дня был рассмотрен вопрос о сдаче в эксплуатацию обновленной автодороги М-39, которая проходит по территории Мактаральского района, а также о строительстве пункта пропуска на данном участке. В частности, на сегодняшний день жители Ташкента смогут попасть в Самарканд, минуя объездную дорогу через Джизак, сократив расстояние с 89 до 24,5 км», - говорится в сообщении акимата.
«После сдачи в эксплуатацию обновленная автодорога сократится до 65 км. Это поспособствует дальнейшему укреплению отношений между двумя государствами и развитию торговли и туризма. Кроме того, надеюсь, что усилится связь между столицей Узбекистана Ташкентом и Южно-Казахстанской областью», - сказал на встрече Е.Утембаев.
По его словам, в приграничной зоне будет построен специальный пост, где будет осуществляться контроль товарооборота, который не будет облагаться налогом. «Как ожидается, реконструкция автодороги будет завершена и сдана в эксплуатацию в феврале 2017 года», - уточняется в сообщении.
Как напомнили в акимате, в 2006 году автодорога М-39, проходящая через территорию Мактааральского района, была закрыта, что осложнило передвижение местного населения. Теперь эта проблема решена благодаря заключенному между двумя странами протоколу.
http://www.ratel.kz/kaz/v_fevrale_2017_goda_ozhidaetsja_otk rytie_avtodorogi_iz_maktaralskogo_r ajona_juko_v_uzbekistan
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