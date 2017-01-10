Узбекистан готовится к девальвации и прощается с черным валютным рынком

не знаю как после этого... а так, узбекский народ не плохо живёт... в каком смысле?да узбекистан официально в кризисе с незапамятных времён, но... этот кризис стабилен. у них не поднимаются зарплаты, но и ничего не дорожает. люди привыкли к определённому ритму и у них всё зашибись, за всех говорить не буду, но в общем ситуация- как то так.а у нас поднимается что то на 5 тенге, так всё, паника. потому что у нас тоже стабильность... только в обратную сторону.