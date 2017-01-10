Узбекистан готовится к девальвации и прощается с черным валютным рынком

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едридмадрид 10 Января 2017 в 17:11:34
С 2017 года в стране планируется масштабная финансовая реформа.
В ноябре 2016 года Шавкат Мирзиёев вынес на всеобщее обсуждение проект постановления «О приоритетных направлениях валютной политики».
Документ рассматривается по сути как предвестник реформы по отмене валютных ограничений в стране.
Ключевой момент документа — установление курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам исключительно с использованием рыночных механизмов.
Документ был принят, когда в стране шла предвыборная агитация кандидатов в президенты Узбекистана.
Сегодня банковские операции и разрешения по переводу сумов в иностранную валюту создают большие преграды для бизнеса, от этого страдают туристы и простые граждане страны. Иностранные компании не хотят рисковать своей прибылью, если ее нельзя конвертировать и вывезти. Поэтому, к примеру, по официальным данным, в Узбекистане действуют всего 800 фирм и организаций с российским капиталом, а в соседнем Казахстане — 20 тысяч.
Валютный рынок Узбекистана
Узбекистан — единственная страна на пространстве СНГ, где существует три курса конвертации валюты
курс Центрального банка, по которому производится обязательная продажа валютной выручки экспортеров в размере 50% от общей суммы экспортной валютной выручки. Покупка валюты по этому курсу на практике происходит в основном по государственным внешнеэкономическим контрактам и в редких случаях по негосударственным. Также этот курс обязателен к применению для учета хозяйственных операций в иностранной валюте, т. е. для бухгалтерского учета. В настоящее время курс ЦБ Узбекистана 3239.62 сум за один доллар.
курс безналичной валюты, по которой производятся безналичные расчеты – покупка и продажа безналичных сумов между реальными импортерами- экспортерами. Именно по этому курсу экспортеры продают оставшиеся 50% своей валютной выручки импортерам, которые нуждаются в валюте для оплаты импортных контрактов. На практике, единой торговой площадки, где устанавливается такой курс, не существует, несмотря на формальное существование валютной биржи. В настоящее время этот курс колеблется от 9100 до 9500 сумов за один доллар.
курс наличной валюты, по которой осуществляется покупка и продажа на рынке или в иных местах. Это курс конвертации для физических лиц, для выезжающих заграницу, для обмена наличной валюты, поступающей из-за границы, и для покупки валюты средними и мелкими предпринимателями. В настоящее время этот курс составляет примерно 6500-6600 сумов за один доллар.
Помимо этого, существуют такие структурные ограничения как обязательная продажа 50% валютной выручки экспортеров по курсу ЦБ. Использование оставшейся части валютной выручки тоже сопряжено со значительными ограничениями.
Что означает либерализация валютной политики
Теперь же, согласно новому закону, разрешается свободно ввозить и вывозить из страны до 10 тысячи долларов, при этом сумму до 2 тысяч долларов декларировать будет не нужно.
Также планируется разрешить покупать за валюту товары с помощью пластиковых карт.
Для бизнеса снимаются ограничения на обмен валюты и торговые отношения с иностранцами. Закон разрешает индивидуальным предпринимателям оплачивать импорт товаров и услуг без создания юридического лица.
Экспортеры и импортеры получают право приобретать валюту на внутреннем рынке. Большие возможности открываются для зарубежных фирм — нерезиденты Узбекистана смогут открывать счета в банках страны.
Самое важное — выручка в валюте не будет подлежать обязательной продаже
Но данная мера будет вводиться постепенно — есть список товаров и услуг, по которым обязательная продажа валютной выручки останется. Государство будет сокращать этот список до «полной ликвидации».
Пошлины и сборы надо будет по-прежнему платить в сумах. А вот дивиденды и прибыль разрешается выплачивать в иностранной валюте.
http://www.stanradar.com/news/full/23561-uzbekistan-gotovitsja-k-devalvatsii-i-proschaetsja-s-chernym-valjutnym-rynkom.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 10.01.2017 в 21:42:33 # 572211
учим матчасть ,
СУМ ( запомните , СУМ )) - национальная валюта Узбекистана , а СОМ - это у киргизов
Нас пригласили в хорошее кафе.
На пять человек, заплатили пакет денег.(килограмм- полтора )
Для нас так не привычно !!!
да узбекистан официально в кризисе с незапамятных времён, но... этот кризис стабилен. у них не поднимаются зарплаты, но и ничего не дорожает. люди привыкли к определённому ритму и у них всё зашибись, за всех говорить не буду, но в общем ситуация- как то так.
а у нас поднимается что то на 5 тенге, так всё, паника. потому что у нас тоже стабильность... только в обратную сторону.
Сладкая Вата 10.01.2017 в 22:18:07 # 572224
Цитата: Pancho S от 10.01.2017 22:05:15
не знаю как после этого... а так, узбекский народ не плохо живёт... в каком смысле?
да узбекистан официально в кризисе с незапамятных времён, но... этот кризис стабилен. у них не поднимаются зарплаты, но и ничего не дорожает. люди привыкли к определённому ритму и у них всё зашибись, за всех говорить не буду, но в общем ситуация- как то так.
а у нас поднимается что то на 5 тенге, так всё, паника. потому что у нас тоже стабильность... только в обратную сторону.
не знаю как после этого... а так, узбекский народ не плохо живёт... в каком смысле?
да узбекистан официально в кризисе с незапамятных времён, но... этот кризис стабилен. у них не поднимаются зарплаты, но и ничего не дорожает. люди привыкли к определённому ритму и у них всё зашибись, за всех говорить не буду, но в общем ситуация- как то так.
а у нас поднимается что то на 5 тенге, так всё, паника. потому что у нас тоже стабильность... только в обратную сторону.
нахер такую стабильность я тебе так скажу.
Цитата: едридмадрид от 10.01.2017 21:42:33
учим матчасть ,
СУМ ( запомните , СУМ )) - национальная валюта Узбекистана , а СОМ - это у киргизов
учим матчасть ,
СУМ ( запомните , СУМ )) - национальная валюта Узбекистана , а СОМ - это у киргизов
сом он везде сом, не только у киргизов. наш, сырдарьинский, даже вкуснее.
Цитата: 332-712 от 10.01.2017 23:01:29
сом он везде сом, не только у киргизов. наш, сырдарьинский, даже вкуснее.
Цитата: едридмадрид от 10.01.2017 21:42:33
учим матчасть ,
СУМ ( запомните , СУМ )) - национальная валюта Узбекистана , а СОМ - это у киргизов
учим матчасть ,
СУМ ( запомните , СУМ )) - национальная валюта Узбекистана , а СОМ - это у киргизов
сом он везде сом, не только у киргизов. наш, сырдарьинский, даже вкуснее.
Наш тогда будет не СОМ, а ЛАХА