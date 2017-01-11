«Босс узбекской мафии» назначен на госдолжность

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едридмадрид 11 Января 2017 в 11:40:51
Об этом 9 января 2017 г. сообщил ресурс ca-news со ссылкой на радио «Озодлик» (Узбекская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода). Эта очередная часть кадровых изменений, осуществляемых президентом Шавкатом Мирзиёевым, была обнародована накануне.
В опубликованной Wikileaks переписке посла США в Узбекистане Джона Пурнелла (2004−2007 годах) с госдепом США Салим Абдувалиев упоминается как один из «боссов криминального мира» Узбекистана. В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов.
До сегодняшнего дня ни правительство Узбекистана, ни сам Салим Абдувалиев не давали никаких официальных комментариев относительно информации, обнародованной посредством WikiLeaks. В 2008 году покойный президент Узбекистана Ислам Каримов вручил Салиму Абдувалиеву официальную награду за заслуги в развитии спорта.
Отметим, что с 1997 года Салим Абдувалиев является также президентом Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана. По некоторым данным, в течение нескольких лет Абдувалиев спонсирует национальную сборную Узбекистана на Олимпийских играх.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/01/09/boss-uzbekskoy-mafii-naznachen-na-gosdolzhnost?utm_source=smi2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Underground 11.01.2017 в 11:43:32 # 572299
Викторовна 11.01.2017 в 12:15:07 # 572314