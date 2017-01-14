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Центральная Азия
Первая в Узбекистане АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию
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danilov 14 Января 2017 в 15:29:14
В Ташкенте завершается строительство первой автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ».



В Яшнабадском районе Ташкента вдоль улицы Темура Малика готовится к открытию автозаправка российской компании «ЛУКОЙЛ». Строительные работы находятся на завершающей стадии.



На табличках АЗС указаны марки бензина АИ-92, АИ-95,а также дизельное топливо. На территории заправки будут открыты минимаркет и кафе.

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/13/lukoil/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AWP 14.01.2017 в 16:08:04   # 573397
Уходит диктаторство. Может теперь будет лучше в Ташкенте и в самом Узбекистане.
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  bozon house 14.01.2017 в 16:17:20   # 573398
Свежий ветер перемен с душком Лукойла
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  TATARIN7 14.01.2017 в 17:08:31   # 573407
Цитата: bozon house от 14.01.2017 16:17:20
Свежий ветер перемен с душком Лукойла

Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона
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  Russbrz 14.01.2017 в 17:09:30   # 573408
Мне нравится Ташкент. Можно хорошо и недорого отдохнуть.
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  bozon house 14.01.2017 в 17:10:51   # 573409
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  Карл Зайцев 14.01.2017 в 17:18:49   # 573410
я люблю Ташкент. за всю жизнь бывал там 5-6 раз в разные года, в осознанной взрослой жизни 2 года назад. люди офигенные, еда вкусная, много мест живописных, глазная медицина лучше чем у нас, метро длинное, горки в аквапарках длинные, телебашня длинная. много чего можно перечислить. и все эти плюсы немного закрывает таможня, но не перекрывает. можно здорово время провести, экономично и с качеством
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  Карл Зайцев 14.01.2017 в 17:21:44   # 573411
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  Клавиша 14.01.2017 в 17:43:39   # 573412
В Лукойле бензин говно.
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