Первая в Узбекистане АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию

Цитата: TATARIN7 от

Цитата: bozon house от

Свежий ветер перемен с душком Лукойла Свежий ветер перемен с душком Лукойла

Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона

Я про бензин, а вы про что?