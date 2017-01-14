Первая в Узбекистане АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию

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danilov 14 Января 2017 в 15:29:14
В Яшнабадском районе Ташкента вдоль улицы Темура Малика готовится к открытию автозаправка российской компании «ЛУКОЙЛ». Строительные работы находятся на завершающей стадии.
На табличках АЗС указаны марки бензина АИ-92, АИ-95,а также дизельное топливо. На территории заправки будут открыты минимаркет и кафе.
https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/13/lukoil/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 14.01.2017 в 16:17:20 # 573398
Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона
bozon house 14.01.2017 в 17:10:51 # 573409
Цитата: TATARIN7 от 14.01.2017 17:08:31Я про бензин, а вы про что?
Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона
Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона
Карл Зайцев 14.01.2017 в 17:18:49 # 573410
Карл Зайцев 14.01.2017 в 17:21:44 # 573411
Цитата: bozon house от 14.01.2017 17:10:51
Цитата: TATARIN7 от 14.01.2017 17:08:31Я про бензин, а вы про что?
Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона
Пусть лучше душок Лукойла, чем вонь вашингтона
ды не пра што, а пра каго!