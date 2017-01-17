Кыргызстан-Узбекистан

границы между нашими странами вообще нужно оставить тока на картах,вот раньше , когда только открылся Ташкентский аквапарк,мы в неделю по 2 раза умудрялись туда скататься на своих авто ,дабы покупаться и покушать отличного шашлыка с лепешечками(напротив телевышки кафешка уличная).на границе просто проезжали безо всяких остановок