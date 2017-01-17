Кыргызстан-Узбекистан

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danilov 17 Января 2017 в 12:40:09
Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков в городе Оше провели встречу с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Адхамом Икрамовым.
На встрече обсуждаются вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Встреча проходит по итогам достигнутых договоренностей между главами двух государств в ходе визита Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Узбекистан в декабре 2016 года.
http://www.ut.uz/ru/politika/kyrgyzstan-i-uzbekistan-obsuzhdayut-spornye-uchastki-granitsy/
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Цитата: charg от 17.01.2017 12:53:08
границы между нашими странами вообще нужно оставить тока на картах,вот раньше , когда только открылся Ташкентский аквапарк,мы в неделю по 2 раза умудрялись туда скататься на своих авто ,дабы покупаться и покушать отличного шашлыка с лепешечками(напротив телевышки кафешка уличная).на границе просто проезжали безо всяких остановок
границы между нашими странами вообще нужно оставить тока на картах,вот раньше , когда только открылся Ташкентский аквапарк,мы в неделю по 2 раза умудрялись туда скататься на своих авто ,дабы покупаться и покушать отличного шашлыка с лепешечками(напротив телевышки кафешка уличная).на границе просто проезжали безо всяких остановок
Ностальгия по старым временам - понимаю.
Мы тоже часто ездили раньше. Но это было раньше !!!
Сейчас граница на границе. Хорошее время было. Ничего не поделаешь!