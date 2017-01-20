Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент

Цитата: X-Daemon от

Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран! Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!

В тридцатые годы прошлого века собирались проложить прямую ветку Ташкент-Чимкент, но что то не срослось. По рассказам стариков все начальство стойки репрессировали. В селе Ленинском, ныне Казыгурт сам видел сложенные из кирпича опоры мостов через овраги.