Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент

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danilov 20 Января 2017 в 15:15:05
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Сейчас железнодорожные администрации двух стран прорабатывают рабочий график движения поезда под номером 451/452. По предварительным данным, запуск поезда намечен на 25 июня 2017 года, а курсировать он будет до 3 сентября. Однако эти параметры могут быть изменены, так как окончательные даты планируется утвердить не ранее конца марта.
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Предполагается, что поезд будет выезжать из Ташкента по воскресеньям и находиться в пути около 27 часов. Обратно в столицу Узбекистана состав будет возвращаться в среду утром.
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Кроме того, вопросы запуска поезда и развития двустороннего туризма страны намерены обсудить на запланированной на февраль совместной встрече между представителями туристических фирм, профсоюзных комитетов Узбекистана и департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана, Ассоциации курортов Кыргызстана.
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Напомним, что в прошлом году минимальная стоимость билетов на поезд составляла 190 тысяч сумов в один конец. Пассажиру предлагались плацкартные и купейные вагоны, также состав был оснащен вагоном-рестораном. Тогда его маршрут проходил через столицу Кыргызстана, остановки также делались в Шымкенте и Таразе.
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otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
А так, идея конечно супер
Лично я первый машину в гараже оставлю и пересяду на поезд
Цитата: Кино от 20.01.2017 16:12:05
Не плохая идея... Но, ехать сутки в душном купе тяжко будет. Сомневаюсь, что в узбекистанском поезде будет кондиционер.
Не плохая идея... Но, ехать сутки в душном купе тяжко будет. Сомневаюсь, что в узбекистанском поезде будет кондиционер.
Да у узбеков вроде-бы цивильные поезда.
Цитата: X-Daemon от 20.01.2017 15:47:16
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
В тридцатые годы прошлого века собирались проложить прямую ветку Ташкент-Чимкент, но что то не срослось. По рассказам стариков все начальство стойки репрессировали. В селе Ленинском, ныне Казыгурт сам видел сложенные из кирпича опоры мостов через овраги.
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!Время в пути -один час, время прохождения границы-пять часов.
Цитата: X-Daemon от 20.01.2017 15:47:16
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
В советское время пытались. Кое-где даже просматриваются остатки насыпи. Почему-то не довели до ума и забросили
Лысый, прошу прощенья. Сначала напечатал - потом увидел Ваш пост
Цитата: Лысый от 20.01.2017 16:50:53
В тридцатые годы прошлого века собирались проложить прямую ветку Ташкент-Чимкент, но что то не срослось. По рассказам стариков все начальство стойки репрессировали. В селе Ленинском, ныне Казыгурт сам видел сложенные из кирпича опоры мостов через овраги.
Цитата: X-Daemon от 20.01.2017 15:47:16
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
В тридцатые годы прошлого века собирались проложить прямую ветку Ташкент-Чимкент, но что то не срослось. По рассказам стариков все начальство стойки репрессировали. В селе Ленинском, ныне Казыгурт сам видел сложенные из кирпича опоры мостов через овраги.
тоже слышал, что начатую стройку пришлось отменить по причине того что не смогли преодолеть Казыгуртский перевал, а начальство стройки казнили именно из-за этого.