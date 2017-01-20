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Центральная Азия
Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент
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danilov 20 Января 2017 в 15:15:05
Поезд между Ташкентом и Иссык-Кулем начнет курсировать 25 июня, в пути он будет находиться чуть более суток. По маршруту следования поезда есть две казахстанские станции «Шымкент» и «Тараз». Узбекистан и Кыргызстан обсуждают возможности запуска в предстоящий летний сезон популярного у узбекистанцев туристического поезда «Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент», сообщает корреспондент Sputnik.

Сейчас железнодорожные администрации двух стран прорабатывают рабочий график движения поезда под номером 451/452. По предварительным данным, запуск поезда намечен на 25 июня 2017 года, а курсировать он будет до 3 сентября. Однако эти параметры могут быть изменены, так как окончательные даты планируется утвердить не ранее конца марта.

Предполагается, что поезд будет выезжать из Ташкента по воскресеньям и находиться в пути около 27 часов. Обратно в столицу Узбекистана состав будет возвращаться в среду утром.

Кроме того, вопросы запуска поезда и развития двустороннего туризма страны намерены обсудить на запланированной на февраль совместной встрече между представителями туристических фирм, профсоюзных комитетов Узбекистана и департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана, Ассоциации курортов Кыргызстана.

Напомним, что в прошлом году минимальная стоимость билетов на поезд составляла 190 тысяч сумов в один конец. Пассажиру предлагались плацкартные и купейные вагоны, также состав был оснащен вагоном-рестораном. Тогда его маршрут проходил через столицу Кыргызстана, остановки также делались в Шымкенте и Таразе.

otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  X-Daemon 20.01.2017 в 15:47:16   # 575060
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
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  Jokerkz 20.01.2017 в 15:49:56   # 575062
Билеты еще в марте все раскупят
А так, идея конечно супер
Лично я первый машину в гараже оставлю и пересяду на поезд
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  Кино 20.01.2017 в 16:12:05   # 575070
Не плохая идея... Но, ехать сутки в душном купе тяжко будет. Сомневаюсь, что в узбекистанском поезде будет кондиционер.
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  ЛиКа 20.01.2017 в 16:44:15   # 575079
Самолет уже "запустили"...теперь ждем поезд
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  Лысый 20.01.2017 в 16:45:50   # 575080
Цитата: Кино от 20.01.2017 16:12:05
Не плохая идея... Но, ехать сутки в душном купе тяжко будет. Сомневаюсь, что в узбекистанском поезде будет кондиционер.


Да у узбеков вроде-бы цивильные поезда.
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  Лысый 20.01.2017 в 16:50:53   # 575082
Цитата: X-Daemon от 20.01.2017 15:47:16
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!


В тридцатые годы прошлого века собирались проложить прямую ветку Ташкент-Чимкент, но что то не срослось. По рассказам стариков все начальство стойки репрессировали. В селе Ленинском, ныне Казыгурт сам видел сложенные из кирпича опоры мостов через овраги.
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  старик 20.01.2017 в 17:06:06   # 575088
Quote:
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!
Время в пути -один час, время прохождения границы-пять часов.
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  332-712 20.01.2017 в 17:26:07   # 575092
а мне интересно, поезд будет до самого озера, до Балыкчы, ходить? до Чолпон-Аты не будет в любом случае. или как раньше - до Бишкека, а потом пересаживались на поезд поменьше (пять вагонов), Бишкек-Балыкчы. потому что, дорога от Бишкека до Балыкчы была, так скажем, не очень предназначена для "больших" (длинных) поездов. но сам путь весьма живописный, особенно в Боомском ущелье. очень нравилось, когда поезд шел буквально в паре метрах от автомобильной трассы.
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  Софруджу 20.01.2017 в 18:21:09   # 575099
Цитата: X-Daemon от 20.01.2017 15:47:16
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!


В советское время пытались. Кое-где даже просматриваются остатки насыпи. Почему-то не довели до ума и забросили
Лысый, прошу прощенья. Сначала напечатал - потом увидел Ваш пост
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  X-Daemon 20.01.2017 в 18:24:57   # 575101
Цитата: Лысый от 20.01.2017 16:50:53
Цитата: X-Daemon от 20.01.2017 15:47:16
Вот еслиб еще прямой путь от Шымкента до Ташкента построили и пустили бы на постоянной основе рейс между этими городами было бы очень не плохо для обеих стран!


В тридцатые годы прошлого века собирались проложить прямую ветку Ташкент-Чимкент, но что то не срослось. По рассказам стариков все начальство стойки репрессировали. В селе Ленинском, ныне Казыгурт сам видел сложенные из кирпича опоры мостов через овраги.

тоже слышал, что начатую стройку пришлось отменить по причине того что не смогли преодолеть Казыгуртский перевал, а начальство стройки казнили именно из-за этого.
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