Таджикистан попросил международной помощи из-за аномальных осадков

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строитель 01 Февраля 2017 в 14:15:46
"За этот период в Таджикистане, в частности в горных районах выпало на 140-170% выше нормы осадков в виде дождя и снега. Обычно такое метеорологическое и гидрологическое состояние сопровождается огромными стихийными бедствиями, связанными с водой. Запасы снежных ресурсов по состоянию на сегодняшний день составляют по территории Таджикистана 168%, в частности в бассейнах реки Зерафшан - 322%, Вахш - 148% и Пяндж - 156%", - говорится в обращении.
Отмечается, что большинство населенных пунктов и дорог в горных районах окажутся под риском лавин, оползней, паводков и других стихийных бедствий. По прогнозам Гидрометцентра страны, в феврале ожидается также выпадение осадков выше нормы. Такая ситуация создает опасность возникновения стихийных бедствий на весь зимне-весенне-летний период.
В МИД подчеркивают, что спасательные и профилактические мероприятия требуют огромных финансовых средств, но в первую очередь требуется соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино- и селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных мероприятий.
"Принимая во внимание существующий опыт взаимодействия Таджикистана с дипломатическими представительствами и международными организациями в условиях чрезвычайных ситуаций, таджикская сторона надеется на всемерную поддержку партнеров по развитию в ликвидации последствий данных стихийных бедствий", - говорится в обращении МИД.
В результате схода снежных лавин на востоке и севере Таджикистана имеются человеческие жертвы и значительные инфраструктурные разрушения, десятки населенных пунктов оказались блокированы.
Интерфакс
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