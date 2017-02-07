Казахстан, Туркменистан и Монголия вошли в список наиболее токсичных стран в мире

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едридмадрид 07 Февраля 2017 в 13:45:05
Туркменистан расположился на 7 месте, Казахстан на 9, а Монголия на 15 позициях соответственно. Всего в рейтинге было проанализировано 135 стран мира.
В первую тройку вошли Саудовская Аравия, Кувейт и Катар.
Список стран с самым чистым воздухом в мире возглавляют Кения, Танзания и Эфиопия.
В линейке цветов слева направо расположены оттенки, которые соответствуют уровням загрязнения от наименее токсичных до наиболее токсичных, серым отмечены страны, по которым нет данных.
При рейтинга составлении учитывался уровень загрязнения воздуха, потребление энергии и производство энергии с помощью возобновляемых источников. The Eco Experts представляет результаты исследования в качестве предупреждения, что дальнейшие выбросы парниковых газов могут привести к катастрофическим и необратимым последствиям для планеты.
ca-news.org/news:1362191?f=cp
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 07.02.2017 в 14:16:18 # 578949
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 07.02.2017 14:16:18
Чета брешут ироды в монголии заводов то нету нифига
Чета брешут ироды в монголии заводов то нету нифига
Так и у нас уже тоже нет
едридмадрид 07.02.2017 в 14:20:00 # 578952
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 07.02.2017 14:16:18
Чета брешут ироды в монголии заводов то нету нифига
Чета брешут ироды в монголии заводов то нету нифига
а что только заводы токсичность делают ?
а что насчет Монголии , мы же тут сидя в Шымкенте не можем делать замеры на токсичность ,
и тем более не знаем какую фигню с Китая через воздух, туда в их степи попадет