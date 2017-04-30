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Центральная Азия
Праздничные скачки в Туркмении выиграл президент
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Гость 30 Апреля 2017 в 06:49:03
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в субботу победил на праздничных скачках в честь Дня туркменского скакуна, отмечаемого каждое последнее воскресенье апреля, передает РИА Новости.

Конный заезд жокеев-наставников на дистанцию 1,2 километра состоялся в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом. В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада.

Как объявил диктор на ипподроме, президентского коня – ахалтекинского жеребца темно-буланой масти Мираса (Наследство) вырастил и подготовил к скачкам внук главы государства Керимгулы Бердымухамедов, который и подвел коня к деду. Гурбангулы Бердымухамелов на Мирасе, преодолев дистанцию за 1 минуту 25 секунд, одержал победу и получил приз заезда — ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Глава государства передал автомобильные ключи вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: "Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов".

Некоторые ученые считают, что с ахалтекинская породы лошадей началось цивилизованное коневодство. Эта порода оказала влияние на многие известные верховые породы, в том числе арабскую, английскую скаковую и русские верховые.

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Marvel 30.04.2017 в 09:46:41   # 599976
Какое совпадение)))
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  jumanjiqz 30.04.2017 в 10:45:32   # 599990
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  Abeke101984 30.04.2017 в 10:56:09   # 599993
Не удивительно
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  Маке0912 30.04.2017 в 11:01:00   # 599997
Видео есть ?
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  Рамзес 30.04.2017 в 11:09:04   # 600000
Цирк да и только. Царьки мелкие мнят себя императорами.
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  Мура45 30.04.2017 в 11:13:07   # 600001
Дык, не впервой выигрывает. Видео в сети есть четырех-пятилетней давности
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  Saturn 30.04.2017 в 11:14:59   # 600002
Я бы отнесся к этому с юмором, если б наш не был хуже
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  Мура45 30.04.2017 в 11:16:07   # 600003
Quote:
Рамзес 30.04.2017 в 11:09:04 # 600000

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  Nafis 30.04.2017 в 11:32:23   # 600010
Всех кто был впереди расстреляли? Или просто никто не рискнул.
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