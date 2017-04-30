Трагедия в Кыргызстане: 24 человека погибли под оползнем

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danilov 30 Апреля 2017 в 08:48:42
По данным ведомства, в 7:00 в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.
«Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли. Погибшие в момент схода оползня находились дома. В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы», – говорится в сообщении.
Между тем Алмазбек Атамбаев поручил профильным органам принять все необходимые меры.
На месте работают 100 спасателей под руководством главы МЧС Кубатбеком Бороновым.
http://knews.kg/2017/04/tragediya-v-uzgene-24-cheloveka-pogibli-pod-opolznem/
В Кыргызстане объявят траур в связи с трагедией в Узгене
Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер, сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев 29 апреля, во время посещения Государственного центра персонификации населения выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Президент поручил министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать ему о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. По поручению главы государства в аппарате президента готовится Указ об объявлении Дня траура.
http://knews.kg/2017/04/v-kyrgyzstane-obyavyat-traur-v-svyazi-s-tragediej-v-uzgene/