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Центральная Азия
Трагедия в Кыргызстане: 24 человека погибли под оползнем
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danilov 30 Апреля 2017 в 08:48:42
24 человека погибли под мощным оползнем в Узгенском районе Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, в 7:00 в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

«Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли. Погибшие в момент схода оползня находились дома. В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы», – говорится в сообщении.

Между тем Алмазбек Атамбаев поручил профильным органам принять все необходимые меры.

На месте работают 100 спасателей под руководством главы МЧС Кубатбеком Бороновым.

http://knews.kg/2017/04/tragediya-v-uzgene-24-cheloveka-pogibli-pod-opolznem/

В Кыргызстане объявят траур в связи с трагедией в Узгене

Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер, сообщает пресс-служба президента.

Алмазбек Атамбаев 29 апреля, во время посещения Государственного центра персонификации населения выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Президент поручил министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать ему о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. По поручению главы государства в аппарате президента готовится Указ об объявлении Дня траура.

http://knews.kg/2017/04/v-kyrgyzstane-obyavyat-traur-v-svyazi-s-tragediej-v-uzgene/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 30.04.2017 в 09:57:39   # 599978
Страшно
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  Маке0912 30.04.2017 в 10:59:20   # 599995
Иманды болсын.
Соболезнуем Киргизии.
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