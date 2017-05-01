Голова с ведро: Самого большого волкодава в Киргизии показали журналистам (фото)

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Гость 01 Мая 2017 в 14:02:13
Осмонкулов со своим Аракетом. кадр видео sputnik.kg
Дом собаковода находится в селе Мыкан Чуйской области. Аракет, как и остальные девять питомцев, живет в отдельном вольере. Хозяин волкодава Турат Осмонкулов рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что ежедневно выходит на пробежку с каждым псом — утром и вечером.
Мужчина разделяет собак железными клетками, потому что они могут нанести друг другу опасные раны, ведь это бойцовые псы. У Аракета на шее висит массивный пятикилограммовый ошейник, который тренирует мышцы передних ног и шеи.
"У меня тут, как в спортивном интернате, — пробежка два раза в день. Я выполняю трехкилометровый кросс вместе с собаками — поддерживаем форму. Родословная у псов очень серьезная, там сплошь чемпионы, среди родителей есть и чемпион мира по боям — знаменитый среди собаководов пес Грозный", — говорит Осмонкулов.
По его словам, волкодавы сопровождали кыргызский народ с давних времен — порода предназначена для перегона скота и охраны его от хищников.
"Некоторые называют этих собак азиатскими овчарками, но это неправильно. Это волкодавы, верные друзья кочевников. Есть легенда, что в тяжелое для одного селения время, когда местным жителям было нечего есть, волкодавы пригоняли в село оленей, чтобы прокормить людей", — рассказывает собаковод.
Осмонкулову поступало много предложений продать Аракета от кыргызстанцев, казахстанцев и китайцев. Граждане Китая приезжали к нему домой и предлагали отдать пса за 10 тысяч долларов, но мужчина отказался.
"Я в тот раз специально назвал завышенную цену, чтобы они просто отстали. Китайцы звонили мне еще два раза после того как вернулись домой. Но я не отдал Аракета. Он у меня родился, просто не хочу с ним расставаться", — делится Осмонкулов.
Он самостоятельно прививает, выгуливает и кормит своих питомцев. Старается, чтобы их рацион не был однообразным: в день собаки съедают по два килограмма мяса, грызут кости или поедают остатки из столовой.
"Через день покупаю по 70 литров отходов в местном кафе. У меня есть друзья на ферме, бойне, в колбасном цехе, откуда я привожу мясо. Позавчера специально для них зарезал быка. Собаки эти мне нравятся. Мы, кыргызы, должны держать их, это наши собаки", — говорит заводчик.
Кыргызстанец купил первых щенков в 1989 году. С тех пор это стало его любимым занятием, а никак не бизнесом, говорит Осмонкулов. К нему приезжают гости из ближнего зарубежья купить взрослую собаку или совсем крохотного щенка. Самый именитый гость — известный российский юморист Михаил Галустян.
Хозяин волкодава Турат Осмонкулов принимает в гостях российского комика Михаила Галустяна, который приехал в Кыргызстан специально для того, чтобы купить щенков. ФОТО АЙЫМА ОСМОНКУЛОВА/sputnik.kg
"Я был в шоке, когда приехал Миша Галустян и купил у меня двух щенков. Бывает, покупают собак казахстанцы и россияне. Были ребята из Чечни. Кыргызстанцам всегда делаю скидку. И все-таки это мое хобби. Я к ним привык, это мои друзья, и без них уже не смогу", — сказал собаковод.
Аракета он называет своей гордостью. Раньше в Средней Азии волкодавов таких размеров не было, говорит Осмонкулов. Заводчики получают таких больших псов путем селекции.
sputnik.kg
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