Эксперты: Cейсмическая активность в Центральной Азии растет

А это значит, что нужно точно знать, как действовать в чрезвычайной ситуации и не терять бдительность.В Японии это уже давно отработано. Даже дети знают что делать и куда бежать в случае землетрясения. Может уже и тут пора начинать проводить какие нибудь учения.
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Гость 05 Мая 2017 в 14:37:16
Отголоски землетрясения почувствовали в Таразе, Алматы и Шымкенте. На территории городов ощущалось примерно 2-3 балла. В области магнитуда составила 4. Для Шымкента это первые в этом году подземные толчки. Горожане, конечно, впечатлены.
"Тогда я находилась дома, конечно, но все резко так зашаталось. Конечно, испугалась. Правда, потом сказали, что где-то было 2-3 балла, но все равно это было ощутимо", - рассказала жительница Шымкента Гульжан Байназарова.
Того, что землетрясений в ближайшее время в Центральной Азии не предвидится, не может гарантировать никто. Прогнозов не могут дать ни государственные органы, ни независимые эксперты.
Но в одном они сходятся: сейсмическая активность растет. Ну а большая часть нашей страны находится в сейсмоопасной зоне.
"Природа подсказывает, что активизация сейсмическая имеет место. Чтобы не быть голословным, я могу сказать, что за 12 лет нашего века произошло столько же сильных землетрясений, как за весь прошлый 20 век. Понимаете, то есть идет какое-то ускорение", - считает независимый сейсмолог Мухтар Хайдаров.
А это значит, что нужно точно знать, как действовать в чрезвычайной ситуации и не терять бдительность.
источник: КТК
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Quote:
Рабочие будни
- Второй Первому!
- На связи!
- Наблюдаю всплеск поинт-радиации на объекте!
- Дьявол! Опять разлетится на кусочки! В прошлый раз пришлось скреплять две половинки за счет селиконовой системы. Сейчас такой рядом нет!
- Если что, можно попробовать амиачно-метановый клей, под боком есть парочка гигантов. Правда период реабилитации затянется, хоть отдохнем малость.
- А в чем собственно проблема обострения?
- Биоматериал А превысил норму разумной ассимиляции.
- Процесс настораживает, обратим ли?
- Вероятность стремится к 0.
- Какова величина ожидаемой дистанции ал-всплеска?
- 5-10 системных единиц. Малова-то.
- А если активировать процессы нэйча-спектра? Стоит попытаться.
- Как в предыдущий раз? Биоматериал А итак частично пребывает в заблуждении на счет нэйча-плоскости. Всё ищут окраину плоскости. Плюс деградирующая форма объекта. Есть вероятность нарушения биоравновесия и химического коллапса. Опять вахта будет продлена! Сколько можно!
- Терпение и только терпение! Верховный требует сохранения протуберанца. Принимаю решение - активировать плоскостную модификацию.
- Есть. Активация включена.
- Теперь можно немного расслабиться. До связи.