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Центральная Азия
ВластиТаджикистана: акция "Бессмертный полк" противоречит исламу и мазхабу
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Гость 06 Мая 2017 в 09:36:05
Акция "Бессмертный полк" противоречит исламским ценностям и не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию дня Победы в Таджикистане, говорится в заявлении национального информагентства Таджикистана "Ховар", передает Русская служба ВВС.

"Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям. Кроме того, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции", - говорится в официальном заявлении.

Ранее подобная критика в адрес акции со стороны мусульман не звучала.

В частности, в России акции "Бессмертный полк" уже проходили в Татарстане, Ингушетии, Чечне - регионах с большой долей мусульманского населения.

Акцию также поддерживал совет муфтиев России.

"Акцию "Бессмертный полк" с самого основания поддерживают сотни тысяч мусульман из разных регионов России. В День Победы с транспарантами о подвигах своих предках выходят тысячи татар, башкир, казахов, дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, ингушей и других представителей мусульманских народов", - заявлял духовный лидер российских мусульман Равиль Гайнутдин зимой прошлого года.

Ранее сообщалось, что от проведения акции "Бессмертный полк" отказались в Узбекистане.

"Шествие "Бессмертного полка" не состоится в этом году по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей, поскольку нам не нужен второй Питер [вероятно, речь идет о взрыве в Петербурге]", - говорилось в заявлении узбекских организаторов.

Позднее на сайте акции появилось сообщение, что речь идет не об отмене, а об изменении формата ее проведения.

"Бессмертный полк" - общественная акция, проводящаяся в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

Русская служба ВВС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MumiTroll 06.05.2017 в 10:16:21   # 601448
Ебанаты!!!
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  jumanjiqz 06.05.2017 в 11:23:22   # 601463
Ну пусть продолжают придерживаться исламских традиции, хорошо заживут. Поднимется продажа наркотиков, зарплата подымется у гастарбайтеров и тд...
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  Versus 06.05.2017 в 15:49:08   # 601512
Сказочные...
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  Даун 06.05.2017 в 16:55:27   # 601521
Значит попрашайки таджики в исламе все ровна, ибанатые
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  Шекспир 06.05.2017 в 17:13:59   # 601525
ой дебилы. походу большая часть мусульманских наций епанулась еще больше чем весь этот мир.
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