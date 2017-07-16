Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
Паспорт Казахстана признан самыми «сильными» в Центральной Азии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 16 Июля 2017 в 18:44:57
CA-NEWS (CA) - Портал «Passport Index» опубликовал список стран по уровню визовых возможностей. Паспорта Казахстана и Кыргызстана признаны самыми «сильными» в Центральной Азии.

«Сила» паспорта оценивается по количеству стран, которые можно посетить без визы.

Граждане Казахстана могут посетить 71 государство без оформления визы, что позволило стране занять 56-е место в рейтинге.

Далее рейтинг стран Центральной Азии расположился таким образом:
Кыргызстан — 68-е место (58 стран);
Таджикистан — 71-е (54);
Туркменистан — 77-е (48).

Монголии заняла 70 позицию и для нее открыты 55 стран.

Первое место у Германии и Сингапура — для жителей этих стран двери открыты в 158 государств.

Вторую строчку занимает Швеция и Южная Корея (157 стран). Тройку лидеров замыкает сразу девять стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, Япония, Великобритания и США – по 156 стран каждая.

Россия находится на 39 месте и для ее граждан открыты 108 стран.

Рейтинг замыкает Афганистан, которая заняла 94 позицию. Обладатели паспорта этой страны могут посетить без визы лишь 24 страны.


http://ca-news.org/news:1394524
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 16.07.2017 в 20:38:51   # 617028
Педрищщь самые сильная тупорез.
Гардись
поощрить | покарать (1)
  Клавиша 16.07.2017 в 22:34:04   # 617059
поощрить | покарать
  Софруджу 16.07.2017 в 22:36:43   # 617061
Паспорт Казахстана признан самыми «сильными» в Центральной Азии
Рейтинг замыкает Афганистан, которая заняла 94 позицию

Русский речь меня покинул
поощрить | покарать
  jumanjiqz 16.07.2017 в 23:09:28   # 617067
Когда паспорт твоей страны признали самыми "сильными"!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь