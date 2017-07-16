Паспорт Казахстана признан самыми «сильными» в Центральной Азии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 16 Июля 2017 в 18:44:57
«Сила» паспорта оценивается по количеству стран, которые можно посетить без визы.
Граждане Казахстана могут посетить 71 государство без оформления визы, что позволило стране занять 56-е место в рейтинге.
Далее рейтинг стран Центральной Азии расположился таким образом:
Кыргызстан — 68-е место (58 стран);
Таджикистан — 71-е (54);
Туркменистан — 77-е (48).
Монголии заняла 70 позицию и для нее открыты 55 стран.
Первое место у Германии и Сингапура — для жителей этих стран двери открыты в 158 государств.
Вторую строчку занимает Швеция и Южная Корея (157 стран). Тройку лидеров замыкает сразу девять стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, Япония, Великобритания и США – по 156 стран каждая.
Россия находится на 39 месте и для ее граждан открыты 108 стран.
Рейтинг замыкает Афганистан, которая заняла 94 позицию. Обладатели паспорта этой страны могут посетить без визы лишь 24 страны.
http://ca-news.org/news:1394524
Комментарии, по рейтингу, по дате
Гардись
Рейтинг замыкает Афганистан, которая заняла 94 позицию
Русский речь меня покинул