В Узбекистане три человека задохнулись в туалете

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едридмадрид 17 Июля 2017 в 17:29:58
По данным МЧС Узбекистана, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму.
Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.
«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», — говорится в сообщении министерства.
По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.
В данный момент по факту гибели людей проводится расследование, добавили в МЧС.
http://newtimes.kz/mir/item/55479-v-uzbekistane-tri-cheloveka-zadokhnulis-v-tualete
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Zhycie est 17.07.2017 в 19:37:25 # 617273