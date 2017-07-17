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Центральная Азия
В Узбекистане три человека задохнулись в туалете
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едридмадрид 17 Июля 2017 в 17:29:58
Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, передает РИА Новости.

По данным МЧС Узбекистана, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму.

Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.
«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», — говорится в сообщении министерства.

По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

В данный момент по факту гибели людей проводится расследование, добавили в МЧС.

http://newtimes.kz/mir/item/55479-v-uzbekistane-tri-cheloveka-zadokhnulis-v-tualete
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 17.07.2017 в 17:57:24   # 617256
И такое бывает!? А вместо врача МЧС надо было вызывать.
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  Сила 17.07.2017 в 18:03:14   # 617258
А херли там в говне расследовать. Блять но это настолько нелепо просто пиздец...
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  Mikado 17.07.2017 в 18:06:55   # 617259
Мораль: нефиг на толчок с гаджетами усаживаться.
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  Софруджу 17.07.2017 в 18:53:35   # 617263
Знаю такой случай от родителей. Копали рядом с уборной яму, чтобы спустить фекалии. Проделали дыру из новой ямы в действующий туалет. Оттуда хлынули газы. Мужики потеряли сознание. Ещё двое или трое ринулись помочь и тоже умерли. В итоге несколько человек погибло. Подробности не помню. Было то ли в 50-е, то ли даже в 30-е годы
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  Profi 17.07.2017 в 19:24:01   # 617270
опосяяян, опосян.
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  Zhycie est 17.07.2017 в 19:37:25   # 617273
А говорят ещё, что только в бетонированных туалетах так, не разлагается как надо.
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