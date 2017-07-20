В Средней Азии ополчились на арабский ислам

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едридмадрид 20 Июля 2017 в 17:53:51
«Не расшибайте лбы в молитвах, лучше займитесь образованием», – заявил президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев. Пророк Мухаммед говорил, что час занятий наукой заменяет ночь молитв, сказал киргизский лидер. Глава государства также отметил, что это поможет «не путать» исламскую религию с арабской культурой, хотя последняя существует тысячи лет, и ее надо уважать. «Но наша культура, возможно, намного древнее», – заявил он.
На стезю толкователя традиций ислама вышел также президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на встрече с общественностью в честь 10-й годовщины принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». «Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой», – заявил Рахмон. Как сообщают местные СМИ, «одной из причин принятия закона состояла в том, что с возникновением религиозных течений экстремистского характера в стране усилились тенденции преклонения и подражания чужим языку и культуре таджиков обычаям и обрядам».
«В последние годы под влиянием интернет-сетей и отдельных групп расширяется пропаганда чуждой нашей культуре одежды в наших городах и районах, особенно среди женщин, что тревожит», – сказал Эмомали Рахмон. Глава государства отметил, что некоторые женщины и девушки предпочитают проявлять религиозность во внешности. Одеваясь в черные и темные одежды, по его словам, они «топчут ценности национальной культуры» таджиков и «затмевают духовное пространство общества».
На местах между тем претворяют в жизнь новую политику центральной власти. Власти Согдийской области Таджикистана еще до выступления президента Рахмона создали рабочую группу по пропаганде среди женщин отказа от ношения чуждой национальной культуре одежды. «Глава Согдийского управления по делам женщин и семьи Нодира Мирзозода поставила перед рабочими группами задачи усилить пропаганду по устранению ношения хиджаба и сатра жительницами Худжанда как чуждой таджичкам одежды. С этой целью они посетят все микрорайоны города Худжанд, центры торговли, здравоохранения, швейные цеха, школы, детсады, рестораны, рынки города», – говорится в сообщении областного интернет-издания SugdNEWS. В состав подобных групп войдут как представители общественности, так и правоохранители.
Месяцем ранее ограничительные меры в отношении мусульманского дресс-кода обсуждали в Казахстане. В Министерстве по делам религий и гражданского общества были организованы дебаты по теме запрета на ношение никаба и паранджи в общественных местах, а также принятия мер по защите светскости государства.
Сейчас ведется работа над текстом соответствующего законопроекта. Предлагается ужесточить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, а также повысить финансовую прозрачность духовных организаций, усилить надзор над госслужащими, связанными с ними. Кроме того, регламентируются способы получения духовного образования за рубежом. Также в законопроекте намерены прописать запрет на ношение «предметов одежды, препятствующих распознаванию лица», в общественных местах.
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев заявил, что законопроект разрабатывается ради безопасного будущего страны. По его словам, важно понимать «опасную сущность радикальных религиозных течений».
Ранее также сообщалось о предложении президента страны Нурсултана Назарбаева запретить женщинам носить одежду черного цвета, за исключением траурных дней.
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-07-19/11_424_asia.html