В Узбекистане запретили к ввозу и показу 225 фильмов ужасов и боевиков

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едридмадрид 20 Июля 2017 в 18:00:08
Включенные в список фильмы признаны содержащими «сцены насилия, бесчеловечности, беспощадности, агитацию за употребление алкогольной и табачной продукции, беспорядочность, легкомысленность, сексуальную несдержанность, гомосексуализм, свингерство».
В списке рядом с названием запрещенной картины указывается дата и место производства, авторы фильма и краткое описание рекламного характера. Например: «Молодая пара переезжает в дом мечты, а потом выясняется, что в доме ещё что-то есть. Или кто-то»; «Бывшие одноклассницы собираются вместе провести выходные в горах. Но кое-что происходит, что ставит женскую дружбу под вопрос».
В список вошли, в частности, такие фильмы, как «Очень страшное кино», «Полтергейст», «Астрал», «Нация Z», «Обитель зла: Последняя глава», «Судная ночь 3» и другие. С полным списком можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке - https://goo.gl/xHeF1d.
http://new.ia-centr.ru/news/v-uzbekistane-zapretili-k-vvozu-i-pokazu-225-filmov-uzhasov-i-boevikov/
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