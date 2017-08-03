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Центральная Азия
Интервью внука Ислама Каримова
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danilov 03 Августа 2017 в 11:46:32
"Когда дедушка умер, из Узбекистана кэш вывозили контейнерами"

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  SVOY 03.08.2017 в 11:50:14   # 622272
Куда вывозили, кто, где спрятали?
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  nikozi 03.08.2017 в 12:06:02   # 622277
Я не я, лошадь не моя!Мог бы подготовиться к интервью....
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  Tigr2 03.08.2017 в 13:06:51   # 622297
Но... Но...Но....НО... достало выключил
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  Рамзес 03.08.2017 в 14:21:46   # 622326
От всех министоров ее посудют
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