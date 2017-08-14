В Узбекистане появятся 50-тысячные купюры

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danilov 16 Августа 2017 в 09:49:53
С 22 августа Центральный банк Узбекистана выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 50 тысяч сумов, сообщила пресс-служба ЦБ.
Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетой, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 50 тысяч сумов обязательны к приему по нарицательной стоимости во всех видах платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений.
Денежные знаки достоинством 50 тысяч сумов изготовлены на защищенной бумаге, размером 144×78 мм. На широком белом поле, с правой стороны банкноты, имеется водяной знак в виде герба Узбекистана и цифры «50000». С левой стороны от белого поля расположена в толще бумаги ныряющая защитная нить шириной 4 мм с «оконным» и 3D-эффектом.
https://www.gazeta.uz/ru/2017/08/14/50000/?utm_source=push&utm_medium=facebook
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