6 Тонн плова

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danilov 18 Августа 2017 в 17:49:31
Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тыс литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг, глубина — 1 метр. Учаг, на котором разместили казан, весил почти 3 тонны.
Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 кг, баранины — 825,5 кг, жира баранины (курдюк) — 195 кг и, самое главное, 1650 кг риса. В громадный казан положили 2400 кг моркови, 185 кг лука,350 литров растительного масла, 480 кг соли. Все это заправили 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха, 3 кг черного перца.
Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить этот плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров.
Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22000 жителей Алмалыка.
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http://www.uz24.uz/society/v-uzbekistane-prigotovili-rekordniy-plov-foto
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