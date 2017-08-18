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Центральная Азия
6 Тонн плова
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danilov 18 Августа 2017 в 17:49:31
17 августа в городе Алмалык Ташкентской области по инициативе телеканала Milliy был приготовлен самый большой плов в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.



Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тыс литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг, глубина — 1 метр. Учаг, на котором разместили казан, весил почти 3 тонны.

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 кг, баранины — 825,5 кг, жира баранины (курдюк) — 195 кг и, самое главное, 1650 кг риса. В громадный казан положили 2400 кг моркови, 185 кг лука,350 литров растительного масла, 480 кг соли. Все это заправили 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха, 3 кг черного перца.

Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить этот плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров.

Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22000 жителей Алмалыка.


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http://www.uz24.uz/society/v-uzbekistane-prigotovili-rekordniy-plov-foto
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 18.08.2017 в 17:59:54   # 625665
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  гримм 18.08.2017 в 18:31:04   # 625667
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  андремас 18.08.2017 в 18:43:38   # 625668
Соли многовато.на 6 тонн выхода пол тонны соли)))
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  Рамзес 18.08.2017 в 19:05:25   # 625669
Мы должны ответить Бешем.
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