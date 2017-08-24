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Центральная Азия
В Кыргызстане рассказали, на что потратят 41 млн долларов помощи от Казахстана
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danilov 24 Августа 2017 в 09:21:13
Подписан детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану, проводимых за счёт казахстанских тенге, сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

Первый транш технической помощи на сумму 41 млн долларов предназначен для следующих органов:

государственная таможенная служба при ПКР – 3,2 млн долларов;
департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР – 5,2 млн долларов;
департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения – 1,9 млн долларов;
государственное агентство связи – 553 тысячи долларов;
агентство противопожарной службы – 749 тысяч долларов;
центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – 4,6 млн долларов;
министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – 6,1 млн долларов;
государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности – 15,8 млн долларов;
ГП "НК "Кыргызтемиржолу" – 577 тысяч долларов;
департамент драгоценных металлов Минфина КР – 486 тысяч долларов;
ГП "Центр единого окна" – 1,7 млн долларов.
Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение по оказанию помощи казахской стороной на 100 млн долларов в виде гранта.

Техническая помощь со стороны Казахстана направлена на реализацию мероприятий, дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, в частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий.

5 июня сообщалось, что, несмотря на миллионные финансовые вливания со стороны России и Казахстана, власти Кыргызстана с развитием фитосанитарных пунктов и модернизацией испытательных лабораторий не спешат. В неосвоении помощи от Казахстана в Бишкеке увидели коррупционную составляющую.

https://informburo.kz/novosti/v-kyrgyzstane-rasskazali-na-chto-potratyat-41-mln-dollarov-pomoshchi-ot-kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MrX 24.08.2017 в 09:57:00   # 626696
А в Казахстане все проблемы уже видимо решены
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  shlenchak 24.08.2017 в 10:28:30   # 626712
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ
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  Северный чел 24.08.2017 в 10:48:49   # 626719
Это помощь или заем? Если помощь, то ребята, вы переели рыбного супа!!! Не ужели нам некуда потратить эти деньги внутри Казахстана? Например: предоставить льготные кредиты под 2% годовых рельных, вернуть НДС предпринимателям, которые занимаются экспортом товаров за рубеж?
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  Desperado 24.08.2017 в 10:57:49   # 626722
Цитата: shlenchak от 24.08.2017 10:28:30
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ
Если так то вообще зачем государству что то делать , раздать весь бюджет людям и сидеть чтоли?
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  12АТП2 24.08.2017 в 11:10:03   # 626724
Цитата: shlenchak от 24.08.2017 10:28:30
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ


маловато как то, давайте луче киргизам поможем
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