В Кыргызстане рассказали, на что потратят 41 млн долларов помощи от Казахстана

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danilov 24 Августа 2017 в 09:21:13
Первый транш технической помощи на сумму 41 млн долларов предназначен для следующих органов:
государственная таможенная служба при ПКР – 3,2 млн долларов;
департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР – 5,2 млн долларов;
департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения – 1,9 млн долларов;
государственное агентство связи – 553 тысячи долларов;
агентство противопожарной службы – 749 тысяч долларов;
центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – 4,6 млн долларов;
министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – 6,1 млн долларов;
государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности – 15,8 млн долларов;
ГП "НК "Кыргызтемиржолу" – 577 тысяч долларов;
департамент драгоценных металлов Минфина КР – 486 тысяч долларов;
ГП "Центр единого окна" – 1,7 млн долларов.
Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение по оказанию помощи казахской стороной на 100 млн долларов в виде гранта.
Техническая помощь со стороны Казахстана направлена на реализацию мероприятий, дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, в частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий.
5 июня сообщалось, что, несмотря на миллионные финансовые вливания со стороны России и Казахстана, власти Кыргызстана с развитием фитосанитарных пунктов и модернизацией испытательных лабораторий не спешат. В неосвоении помощи от Казахстана в Бишкеке увидели коррупционную составляющую.
https://informburo.kz/novosti/v-kyrgyzstane-rasskazali-na-chto-potratyat-41-mln-dollarov-pomoshchi-ot-kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Северный чел 24.08.2017 в 10:48:49 # 626719
Цитата: shlenchak от 24.08.2017 10:28:30Если так то вообще зачем государству что то делать , раздать весь бюджет людям и сидеть чтоли?
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ
Цитата: shlenchak от 24.08.2017 10:28:30
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ
Почти 14 млрд тенге это по 5500 тенге можно каждому Казахстанцу дать!!!! Суки вообще уже забили на народ
маловато как то, давайте луче киргизам поможем