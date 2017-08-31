Свадьба по приказу президента

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danilov 31 Августа 2017 в 19:08:54
Тот признался что влюблен в медсестру Марджону Худойдодову, дочь учителя физкультуры. Он видел ее лишь однажды. Президент поручил местным властям помочь молодым организовать свадьбу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.08.2017 в 19:37:08 # 628147
Цитата: Yerla от 31.08.2017 19:12:58
невеста то какая счаааастливаааая
невеста то какая счаааастливаааая
Как на похоронах, ни одной улыбки. Сочувствую жениху и невесте
Руссотуристо 31.08.2017 в 19:47:00 # 628148
Цитата: alpha_portal от 31.08.2017 19:37:08
Как на похоронах, ни одной улыбки. Сочувствую жениху и невесте
Цитата: Yerla от 31.08.2017 19:12:58
невеста то какая счаааастливаааая
невеста то какая счаааастливаааая
Как на похоронах, ни одной улыбки. Сочувствую жениху и невесте
У них так положено