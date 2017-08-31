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Центральная Азия
Свадьба по приказу президента
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danilov 31 Августа 2017 в 19:08:54
Во время рабочей поездки Рахмона по Хатлонской области 23-летний Саидшо пришел на встречу с президентом вместе с активом своего района. Молодой человек подошел к микрофону и поблагодарил главу РТ за все, что тот делает на благо подрастающего поколения. Рахмон поинтересовался, женат ли Саидшо.
Тот признался что влюблен в медсестру Марджону Худойдодову, дочь учителя физкультуры. Он видел ее лишь однажды. Президент поручил местным властям помочь молодым организовать свадьбу.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 31.08.2017 в 19:12:58   # 628145
невеста то какая счаааастливаааая
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  alpha_portal 31.08.2017 в 19:37:08   # 628147
Цитата: Yerla от 31.08.2017 19:12:58
невеста то какая счаааастливаааая

Как на похоронах, ни одной улыбки. Сочувствую жениху и невесте
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  Руссотуристо 31.08.2017 в 19:47:00   # 628148
Ох и попала же ему жена)))) чувствую пиздец ему!
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  Джимбо 31.08.2017 в 20:09:47   # 628151
Свадьба по приказу.... средневековье б**ть.
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  TATARIN7 31.08.2017 в 20:20:29   # 628153
Вождь дал добро
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  звукач 31.08.2017 в 20:25:17   # 628155
Вперед к светлому средневековью!!!Ура!! да Здравствует хозяин!!-кричали рабы подгоняемые плетками надсмотрщиков.
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  Мура45 31.08.2017 в 20:41:01   # 628158
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  строитель 31.08.2017 в 20:53:35   # 628160
Шебермешеме
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  ВРУНгель 31.08.2017 в 21:26:05   # 628162
Хорошо что ему понравился не сын трудовика))
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  андремас 31.08.2017 в 21:46:30   # 628165
И простынь вывесить непременно..потом вождю отправить.
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  Лысый 31.08.2017 в 22:28:19   # 628172
Красивый у таджиков язык. Безотносительно новости.

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  Enzo 31.08.2017 в 22:36:00   # 628173
слов нет, средневековье. Скоро право первой брачной ночи введёт наверное.
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