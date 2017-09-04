В Узбекистане вводится свободная конвертация валюты

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danilov 03 Сентября 2017 в 23:36:49
В ноябре 2016 года правительство Узбекистана заявило о поэтапном снижении размера обязательной продажи части валютной выручки от экспорта отдельных товаров и услуг до полной ее отмены, а также об установлении курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам "исключительно с использованием рыночных механизмов".
В Узбекистане в настоящий момент несколько курсов обмена иностранной валюты. Официальный курс ЦБ составляет 4210,35 сума за доллар. Существует также и биржевой клиринговый курс доллара, который составляет порядка 9 тысяч сумов за доллар. Им пользуются импортеры товаров. Курс на "черном" рынке, где покупает валюты население и бизнеса, держится в интервале 7,6-7,8 тысяч сумов.
"Установить, что с 5 сентября юридические лица Узбекистана смогут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера)", - указывается в тексте документа. Документом определено, что при "установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте используются исключительно рыночные механизмы".
В соответствии с указом, с 5 сентября физические лица-резиденты Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков. При покупке валюты средства будут зачисляться на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений.
Мирзиеев своим указом также отменил требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности.
С 1 января 2013 года в Узбекистане был введен запрет на продажу населению наличной валюты. Для ее покупки физические лица открывают в коммерческих банках республики специальные конверсионные пластиковые карты в международных системах Visa или MasterCard Exchange.
http://1prime.ru/Financial_market/20170903/827857470.html
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