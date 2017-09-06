Киргизия и Узбекистан подписали договор о линии госграницы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Сентября 2017 в 10:23:23
«Это историческое событие, это договор, который включает в себя 85% протяжённости границы, останется всего 15%, но главное, что мы убедились — при наличии желания и политической воли можно договариваться», — приводит ТАСС слова Атамбаева.
Он отметил, что две страны «ждали это событие 25 лет».
Атамбаев добавил, что «ранее проблем на границе было много, иногда искусственных, иногда спровоцированных извне».
Длина границы между Киргизией и Узбекистаном составляет 1170 км. В результате переговоров сторонам удалось достигнуть договорённости о делимитации около 950 км. На данный момент не описаны всего около 217 км.
Отмечается, что это первый визит президента Узбекистана в Киргизию за последние 17 лет.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
ну, вроде, ничего страшного пока (тьфу-тьфу-тьфу) не происходит.
так, мысли вслух...
Цитата: Мура45 от 06.09.2017 10:42:23
В Узбекистане сейчас передел власти и собственности идёт нешуточный.
В Узбекистане сейчас передел власти и собственности идёт нешуточный.
ну эт понятно, такое при любой смене власти происходит. но прям ужасного ужаса ведь нет?