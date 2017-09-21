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Центральная Азия
Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве нефтепровода Шымкент-Джизак
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danilov 22 Сентября 2017 в 11:50:46
Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве и сдаче в эксплуатацию к 2021 году магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак мощностью 5 млн тонн в год,. Об этом сообщает агентство «Казинформ», ссылаясь на рамочное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики.

Согласно положениям документа, стороны будут способствовать созданию благоприятных условий в реализации планов уполномоченных организаций по строительству и сдаче в эксплуатацию нефтепровода Шымкент-Джизак мощностью 5 млн тонн в год к 2021 году.

Проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация нефтепровода Шымкент-Джизак, как уточняет агентство, будут осуществляться уполномоченными организациями каждой на территории своего соответствующего государства. При этом стороны согласны обеспечить свои уполномоченные организации необходимыми полномочиями, разрешениями и лицензиями на проектирование, строительство и эксплуатацию нефтепровода.

http://www.rosbalt.ru/world/2017/09/21/1647897.html
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