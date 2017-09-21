Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве нефтепровода Шымкент-Джизак

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Сентября 2017 в 11:50:46
Согласно положениям документа, стороны будут способствовать созданию благоприятных условий в реализации планов уполномоченных организаций по строительству и сдаче в эксплуатацию нефтепровода Шымкент-Джизак мощностью 5 млн тонн в год к 2021 году.
Проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация нефтепровода Шымкент-Джизак, как уточняет агентство, будут осуществляться уполномоченными организациями каждой на территории своего соответствующего государства. При этом стороны согласны обеспечить свои уполномоченные организации необходимыми полномочиями, разрешениями и лицензиями на проектирование, строительство и эксплуатацию нефтепровода.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/09/21/1647897.html
Комментарии, по рейтингу, по дате