Что изменится в Узбекистане с 1 октября

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едридмадрид 02 Октября 2017 в 08:28:56
В настоящее время в коммерческих банках страны можно купить иностранную валюту в любом объеме исключительно на международные пластиковые карты, ограничения на использование которых были сняты только 5 сентября.
Запрет на продажу наличной инвалюты был установлен 1 января 2013 года.
Как сообщили корреспонденту Ц-1 в «Халк Банке», вскоре также будет производиться обмен валют соседних стран: кыргызских сомов, таджикских сомони, казахских тенге и российских рублей.
Этот вопрос якобы находится на заключительной стадии утверждения, но сроки реализации пока не установлены.
На данный момент банки страны меняют доллары США, евро, британские фунты стерлингов, швейцарские франки и японские иены. Без предоставления паспорта можно обменять инвалюту на 500 минимальных размеров заработной платы (почти 10 тысяч долларов).
Обновление ставок импортных таможенных пошлин и акцизного налога
Ожидается обнуление и снижение импортных таможенных пошлин и акцизов согласно утвержденному правительством постановлению «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Ранее руководитель департамента монетарной политики Центрального банка Ильхом Норкулов заявлял о необходимости снижения таможенных платежей. По его словам, обнуление пошлин и акцизов позволило бы стабилизировать рост цен на ввозимые продовольственные товары.
Узбекистан уже начал снимать некоторые таможенные барьеры. Недавно глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого с 10 сентября обнулились таможенные пошлины по 42 наименованиям товарных позиций.
С 1 сентября этого года от таможенных пошлин были освобождены мясо, мука, масло и ряд других продовольственных товаров.
С 15 сентября вступило в силу освобождение от акцизного налога и таможенных пошлин на ввоз тростникового сахара, свекловичной и химически чистой сахарозы в твердом состоянии.
С девальвацией национальной валюты вдвое выросли размеры таможенных платежей (размеры пошлин привязаны к официальному курсу доллара). На фоне этого поставщики подняли цены на ввозимые товары. В первую очередь это коснулось продуктов. В среднем, рост цен на импортные товары составил 50%.
Новые международные водительские права
Также с нового месяца в Узбекистане вводятся пластиковые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей. Документы будут соответствовать рекомендациям Венской Конвенции о дорожном движении.
Срок действия новых водительских удостоверений составит 10 лет. Замена документов старого образца на новые пройдет в два этапа: с 1 октября 2017 года до 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года – в обязательном порядке. Выдача прав займет всего час, заверяют в Республиканской госавтоинспекции.
Новые водительские удостоверения будут содержать электронные метки и получат статус ID – официального документа, удостоверяющего личность. Электронные метки позволят передавать данные бесконтактным путем.
Ежегодно 1 октября повышались минимальные размеры заработной платы (МРЗП), все виды надбавок и доплат к заработной плате и пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к МРЗП. Кроме того, государство повышало коммунальные тарифы.
В этом году в октябре повышений не ожидается.
https://centre1.com/uzbekistan/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-oktyabrya/
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Сладкая Вата 02.10.2017 в 16:19:05 # 634347