В Казахстане высказали мнение, что президент Туркменистана Бердымухаммедов украл мелодию казахской песни "Желтоқсан желі"

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едридмадрид 02 Октября 2017 в 09:24:28
В казахской прессы высказали мнение, что гимн Пятой Азиады, написанный президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым на самом деле является плагиатом песни казахского композитора.
По мнению автора портала ABAI.KZ Нурзата Тогжана, есть все основания подозревать президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова в плагиате.
"Песня под авторством Туркменбаши "Вперед, только вперед! Родная земля - мой Туркменистан" стала гимном V Азиатских игр в закрытых помещениях. Глава Туркменистана исполнил ее впервые на праздничном вечере в городе Мары в ноябре 2015 года.
По мнению автора, мелодия вышеназванного творения сильно напоминает мелодию песни "Желтоқсан желі", написанной казахским композитором Абирбеком Тиналиевым.
- Конечно, это не просто слепое копирование. Аранжировка другая, но в целом произведения очень похожи. Если задаться вопросом, кто у кого украл, то следует учесть, что композиция "Желтоқсан желі" была написана более 25 лет назад и вошла в золотой фонд казахских песен. А песня Туркменбаши появилась всего два года назад, ее припев - это практически копия мелодии песни о Желтоксане, только аранжировка оформлена более современным способом, - пишет автор.
Он считает, что МИД Казахстана должен отправить ноту протеста туркменской стороне. Потому что "Желтоқсан желі" это не просто песня, это наша боль и трагедия, ее нельзя делать гимном развлекательного мероприятия. Это не просто кража чужого труда, но и оскорбление казахского народа", - считает он.
http://catoday.org/public/centrasia/v-kazahstane-vyskazali-mnenie-chto-prezident-berdymuhammedov-ukral-melodiyu-kazahskoy-pesni
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Желтосан желі"... Эту песню мы раньше в школе учили и в учебниках она была. а потом (не знаю когда) технично начали про это по меньше говорить. эту песню нигде больше не поют, и конкретно про события 16 декабря тоже перестали говорить, что было да как. Просто день независемости. Раньше хоть по телевизору говорили про студентов в тот день, а шас тишина...
bozon house 02.10.2017 в 15:06:48 # 634337