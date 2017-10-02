РФ намерена разместить вторую военную базу в Киргизии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Октября 2017 в 11:34:04
«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу», — сказал в интервью «РИА Новости» Исаков.
При этом Сапар Исаков отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. По его словам, сейчас «ведутся переговоры по этому поводу».
Сапар Исаков также прокомментировал возможную отправку военнослужащих Киргизии в Сирию. Он отметил, что республика еще не получила официального предложения от России. Премьер-министр заявил, что этот вопрос необходимо рассматривать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но при этом он подчеркнул, что они не могут направлять своих военных.
«Мы бы могли рассмотреть возможность направления контрактников», — сказал Исаков.
Напомним, Дмитрий Медведев на встрече с Сапаром Исаковым отметил важность дальнейшего развития двусторонних связей между Москвой и Бишкеком.
https://iz.ru/653191/2017-10-02/rf-namerena-razmestit-vtoruiu-voennuiu-bazu-v-kirgizii
Комментарии, по рейтингу, по дате