Усманов станцевал с женой Мирзияева

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Гость 03 Октября 2017 в 11:55:12
Радио Азаттык
Комментарии, по рейтингу, по дате
А потом Усманов сходил и поссал.
международных компаний на сумму 18 млрд $,
меморандумы о намерении 45 млрд $
Некоторые из них:
Nokian - производство автомобильных шин в Бухаре.
Английский сотовый оператор Vodafone сменяет Tele2 и Мегафон.
Компания Nestle (Suisse) инвестирует 500 млн € в строительство агропромышленного комплекса в Намангане и Фергане.
Кинокомпания Universal Pictures инвестирует 340 млн $ для строительства съёмочных площадок и производство местных фильмов, а также про Афганистан и Восток в частности.
Компания Dell организует сборку гаджетов и компьютерных запчастей в Ташкенте.
Трамп выделил также прямой кредит на сумму 1 млрд $ сроком на 10 лет без процентов.
USAID совместно с WB и WEF приняли совместную рабочую программу по созданию единой финансовой помощи Узбекистану на переход либеральной системы экономического развития.
Общая сумма беспроцентного займа оценивают 12 млрд $ в течение 10 лет.
349 млн $ бюджетировано на инфляционные издержки, 400 млн $ на монетарную либеральную политику, остальная часть на обновления драйверов банковских продуктов и финансовые технологии.
Ташкент продаёт несколько туристических аэропортов страны: Самарканд, Ургенча, Бухары группе One Tour System (U.S.) за 0,67 млрд $
В свою очередь они готовы инвестировать в обновлений аэропортов до 2,8 млрд $.
Шеврон совместно с BP готовы инвестировать в строительство глубокой переработки нефтяной химии в Бухаре на базе действующего Бухарского НПХЗ
Гостиничная сеть Marriot и Hilton готовы инвестировать в строительство в 8 городах Узбекистана 14 отелей разного класса на общую сумму 2 млрд $
Citi Bank выкупает 45% акции крупного Пахта банка
Компания Colgate планирует производства зубной пасты и щёток в Бухаре и инвестирует 800 млн $.
Rio Тинто инвестирует 4 млрд $ и покупает месторождение Алмалык в Узбекистане.
MишаМашкевич 03.10.2017 в 13:16:41 # 634584
Усманов выдал замуж свою овдавевшую келин любимого племянника за брата жены президента, который кстати на тот момент имел жену,4 детей. Но быстро развелся. Раз такое дело.
Я думаю что именно усманов и привел его куда надо.