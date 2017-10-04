"Узбекская весна" идет на смену десятилетиям политических репрессий?

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danilov 04 Октября 2017 в 11:09:50
"Мирзиёев пришел к власти год назад, после смерти правившего с советской эпохи предшественника Ислама Каримова, и одна из худших диктатур мира просветлела - хотя ей еще далеко до настоящей открытости (так, имена людей, давших интервью для этой статьи, пришлось заменить, чтобы их защитить)", - указывает журналистка.
"Седеющий 60-летний Мирзиёев, который 13 лет был первым министром Каримова, вряд ли является воплощением динамичной трансформации, однако он согласился на ряд заметных реформ, - говорится в статье. - Он выпустил некоторых политических заключенных, приветил международных борцов за права человека, которые годами были здесь персонами нон грата, ослабил гайки, сдерживающие СМИ, и вернул на свои места тысячи людей, принужденных вместо обычной работы ехать собирать хлопок. Что радикальнее всего, он пообещал прислушиваться к народу и править в его интересах".
"Изменения, охватившие эту страну, где 34 млн жителей в течение 27 лет правления Каримова жили при политических репрессиях и экономической стагнации, вызвали восторженные разговоры о политической оттепели. Неужели в воздухе запахло "узбекской весной"? Неужели Мирзиёев и правда ведет демократию в тоталитарный Узбекистан?" - пишет Лиллис.
"Это момент надежды для узбекского народа, - недавно написали Стив Свердлоу и Хью Уильямсон из Human Rights Watch, - однако пора подкрепить слова делами". Недавно правозащитники побывали в Узбекистане, и вид узбекских министров, радушно приветствующих борцов за права человека, которых они недавно сторонились, стал поразительным признаком того, что времена меняются", - передает журналистка.
Подробнее на английском: The Guardian
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