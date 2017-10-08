Выступление Атамбаева

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danilov 08 Октября 2017 в 11:13:24
Высказывания президента Кыргызстана в адрес Казахстана вызвали протест МИД РК
Алмазбек Атамбаев 7 октября заявил о том, что казахстанские власти якобы навязывают руководителя Кыргызстану.
Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Глава соседнего государства 7 октября во время вручения государственных наград выступил с речью, в частности касающейся предстоящих выборов. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что казахстанские власти навязывают руководителя Кыргызстану, сообщает kaktus.media.
"Я всё равно проведу честные выборы. Каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева", – сказал Алмазбек Атамбаев.
В завершении Алмазбек Атамбаев заявил: "Не надо нас учить, мы нашли свой путь".
МИД РК в связи с высказываниями президента Кыргызстана в адрес руководства Казахстана, распространёнными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами.
"Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Казахстанская сторона остаётся приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом", – сказано в официальном заявлении МИД РК.
20 сентября Кыргызстан направил в МИД РК ноту протеста после встречи Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. Внешнеполитическое ведомство соседней республики расценило прошедшую встречу как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана.
В ответ МИД РК выразило удивление реакцией МИД Кыргызстана. В МИД РК напомнили, что подобная встреча Назарбаева прошла в августе и с другим кандидатом.
19 сентября Президент Казахстана обсудил с кандидатом Омурбеком Бабановым необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений между странами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Красава!!! Надеюсь он подтвердит свои высказывания реальными фактами.
Аж мурашки по коже от выступления
Nightwalker 08.10.2017 в 11:49:33 # 635536