ЦИК Казахстана отказался от наблюдения за выборами в Кыргызстане

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danilov 14 Октября 2017 в 00:20:08
К такому решению комиссия пришла из-за скандальных заявлений Алмазбека Атамбаева о попытке Казахстана повлиять на дела его страны.
При этом сорок шесть наблюдателей от нашей страны будут мониторить выборы в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран.
Член ЦИК РК Марат Сарсембаев пояснил, что отказывается ехать в Кыргызстан, чтобы не дать обвинить Казахстан в чем-либо.
Между тем, глава Центризбиркома Берик Имашев предложил рассматривать отказ ЦИК не как протест на слова Атамбаева, а как «реакцию на политизацию избирательной кампании в Кыргызстане», отмечает Sputnik Казахстан.
Выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября.
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