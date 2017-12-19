В Узбекистане отменяют экспортные таможенные пошлины на все виды товаров

у меня знакомый теплицы содержит в огромных масштабах.Зимой помидоры в прошлом году он сам продавал по 300-350 кг самовывозом(км 250 до чима).МИШАнЯсогласенНа базаре эти же помидоры, точь в точь(я потом ему показывала шоб подтвердить свои сомнение) продавали по 550 тенге.Убьют в первую очередь перекупщиков, потом за ними цену снизят производители. А там как повезет, если лобби есть хорошое, границы для определенных товаров закроют или увеличат пошлину растаможки.Для нас простых это значит 1.возможно продукты подешевеют(очень сомневаюсь, узбеки вошли в рыночную экономику, их щя трясти будет, соответственно продукты у них самих должно подорожать)2.носки узбекские нахлынут и легкая промышленность(качество не фонтан, но лучше чем киргизы).А так молодцы они, 30 лет были закрытой страной. А щя с их количеством проживающих людей инвесторы побегут туда с денюжками. Тем более если государство создает такое телодвижение, то прям серьезно все у них, по взрослому делают.