В Узбекистане отменяют экспортные таможенные пошлины на все виды товаров

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danilov 19 Декабря 2017 в 12:20:44
Импорт из Узбекистана в Казахстан также вырос – на 27%. Теперь экспортировать товары из соседей страны станет ещё проще – Узбекистан отменил экспортные таможенные пошлины на все виды товаров, сообщает CA-NEWS.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта и обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках".
Согласно указу, отменены экспортные пошлины на все виды товаров и лицензирование экспорта. Предприятиям, экспортирующим собственную продукцию, разрешено открывать за рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых исследований внешних рынков и рекламы с поставкой для них товаров на условиях консигнации.
Исключением стали предусмотренные законодательством специфические товары.
Документом также утверждён перечень предметов и продукции, экспорт которых осуществляется на основании решений президента или правительства. В этот список включены: скот, птица, мясо, зерно, растительные масла, сахар, кожевенное сырьё, коконы шелкопряда, шёлк-сырец, руды и вольфрамовые концентраты, лом и отходы цветных металлов, а также предметы старины, представляющие ценность.
В указе также предусмотрен перечень продукции, которую запрещено импортировать в Узбекистан. В страну нельзя ввозить печатную, кино-, видео- и аудиопродукцию, направленную на подрыв государственного строя, нарушение политической независимости, пропагандирующую войну, терроризм, насилие и расизм, а также материалы порнографического содержания.
По прогнозам первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, к концу этого года торговый оборот между двумя странами составит 2 млрд долларов. По его словам, к 2020 году с учётом потенциала объём взаимной торговли необходимо довести до 5 млрд долларов.
https://informburo.kz/novosti/v-uzbekistane-otmenyayut-eksportnye-tamozhennye-poshliny-na-vse-vidy-tovarov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теплицы - овощи фрукты, уже не выгодно будет выращивать.Опять наши не выдержат конкуренции. Опять многие будут без работы.
Узбекистан завалит своей сельхоз продукцией.
С одной стороны подешевеет . С другой стороны многие наши обанкротятся.
Это для нас не очень хорошо...Для простого человека это ОЧЕНЬ хорошо, а для тех, кто привык пять пальцев в рот класть конечно же нет.
Цитата: Маке0912 от 19.12.2017 13:24:23Недавно ездил в Ташкент. Цены на плодоовщную продукцию как у нас. Сухофрукты дешевле, да и рис. Кстати рис на таможне узбеки категорически не пропускают. Наши могут вполне конкурировать, только если наши дебилы не будут цены на газ и электричество завышать. Все беды у нас от них.
Это для нас не очень хорошо.
Теплицы - овощи фрукты, уже не выгодно будет выращивать.Опять наши не выдержат конкуренции. Опять многие будут без работы.
Узбекистан завалит своей сельхоз продукцией.
С одной стороны подешевеет . С другой стороны многие наши обанкротятся.
Это для нас не очень хорошо.
Теплицы - овощи фрукты, уже не выгодно будет выращивать.Опять наши не выдержат конкуренции. Опять многие будут без работы.
Узбекистан завалит своей сельхоз продукцией.
С одной стороны подешевеет . С другой стороны многие наши обанкротятся.
Всё дело в перекупщиках и посредниках , базарах и супермаркетах. они цены накручивают.
Просто наши обонкротятся а цены почти такие же останутся.
Цитата: Pole13 от 19.12.2017 14:10:46
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу
Там будут те же перекупщики. Или приближённые к ним лица.
Северный чел 19.12.2017 в 14:22:55 # 650181
Цитата: Pole13 от 19.12.2017 14:10:46
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу
Вы думаете узбекский дехканин будет сам стоят за прилавком, продавая собственную продукцию? Перекупщики оптовики просто будут закупаться импортными огурцами, не снижая своей маржи. А местные теплицы просто обанкротятся, если цены на газ, уголь и электричество будут дальше повышаться!
Вангую, фуры с с/х продукцией после таможенной очистки, маркировки и снабжения сертификатами, будут перегружены в ж/д вагоны и отправлены в Россию под лейблом made in Kazakhstan.
MишаМашкевич 19.12.2017 в 15:13:33 # 650187
Зимой помидоры в прошлом году он сам продавал по 300-350 кг самовывозом(км 250 до чима).
На базаре эти же помидоры, точь в точь(я потом ему показывала шоб подтвердить свои сомнение) продавали по 550 тенге.
Убьют в первую очередь перекупщиков, потом за ними цену снизят производители. А там как повезет, если лобби есть хорошое, границы для определенных товаров закроют или увеличат пошлину растаможки.
Для нас простых это значит 1.возможно продукты подешевеют(очень сомневаюсь, узбеки вошли в рыночную экономику, их щя трясти будет, соответственно продукты у них самих должно подорожать)2.носки узбекские нахлынут и легкая промышленность(качество не фонтан, но лучше чем киргизы).
А так молодцы они, 30 лет были закрытой страной. А щя с их количеством проживающих людей инвесторы побегут туда с денюжками. Тем более если государство создает такое телодвижение, то прям серьезно все у них, по взрослому делают.
sangil baba 19.12.2017 в 15:41:10 # 650189
Цитата: MишаМашкевич от 19.12.2017 15:13:33
у меня знакомый теплицы содержит в огромных масштабах.
Зимой помидоры в прошлом году он сам продавал по 300-350 кг самовывозом(км 250 до чима).
МИШАнЯ согласен
На базаре эти же помидоры, точь в точь(я потом ему показывала шоб подтвердить свои сомнение) продавали по 550 тенге.
Убьют в первую очередь перекупщиков, потом за ними цену снизят производители. А там как повезет, если лобби есть хорошое, границы для определенных товаров закроют или увеличат пошлину растаможки.
Для нас простых это значит 1.возможно продукты подешевеют(очень сомневаюсь, узбеки вошли в рыночную экономику, их щя трясти будет, соответственно продукты у них самих должно подорожать)2.носки узбекские нахлынут и легкая промышленность(качество не фонтан, но лучше чем киргизы).
А так молодцы они, 30 лет были закрытой страной. А щя с их количеством проживающих людей инвесторы побегут туда с денюжками. Тем более если государство создает такое телодвижение, то прям серьезно все у них, по взрослому делают.
у меня знакомый теплицы содержит в огромных масштабах.
Зимой помидоры в прошлом году он сам продавал по 300-350 кг самовывозом(км 250 до чима).
МИШАнЯ согласен
На базаре эти же помидоры, точь в точь(я потом ему показывала шоб подтвердить свои сомнение) продавали по 550 тенге.
Убьют в первую очередь перекупщиков, потом за ними цену снизят производители. А там как повезет, если лобби есть хорошое, границы для определенных товаров закроют или увеличат пошлину растаможки.
Для нас простых это значит 1.возможно продукты подешевеют(очень сомневаюсь, узбеки вошли в рыночную экономику, их щя трясти будет, соответственно продукты у них самих должно подорожать)2.носки узбекские нахлынут и легкая промышленность(качество не фонтан, но лучше чем киргизы).
А так молодцы они, 30 лет были закрытой страной. А щя с их количеством проживающих людей инвесторы побегут туда с денюжками. Тем более если государство создает такое телодвижение, то прям серьезно все у них, по взрослому делают.
sangil baba 19.12.2017 в 15:41:54 # 650190