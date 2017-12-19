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Центральная Азия
В Узбекистане отменяют экспортные таможенные пошлины на все виды товаров
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danilov 19 Декабря 2017 в 12:20:44
Активное торговое партнёрство позволило увеличить экспорт из Казахстана в Узбекистан на 38,5% по итогам трёх кварталов 2017 года.

Импорт из Узбекистана в Казахстан также вырос – на 27%. Теперь экспортировать товары из соседей страны станет ещё проще – Узбекистан отменил экспортные таможенные пошлины на все виды товаров, сообщает CA-NEWS.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта и обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках".

Согласно указу, отменены экспортные пошлины на все виды товаров и лицензирование экспорта. Предприятиям, экспортирующим собственную продукцию, разрешено открывать за рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых исследований внешних рынков и рекламы с поставкой для них товаров на условиях консигнации.

Исключением стали предусмотренные законодательством специфические товары.

Документом также утверждён перечень предметов и продукции, экспорт которых осуществляется на основании решений президента или правительства. В этот список включены: скот, птица, мясо, зерно, растительные масла, сахар, кожевенное сырьё, коконы шелкопряда, шёлк-сырец, руды и вольфрамовые концентраты, лом и отходы цветных металлов, а также предметы старины, представляющие ценность.

В указе также предусмотрен перечень продукции, которую запрещено импортировать в Узбекистан. В страну нельзя ввозить печатную, кино-, видео- и аудиопродукцию, направленную на подрыв государственного строя, нарушение политической независимости, пропагандирующую войну, терроризм, насилие и расизм, а также материалы порнографического содержания.

По прогнозам первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, к концу этого года торговый оборот между двумя странами составит 2 млрд долларов. По его словам, к 2020 году с учётом потенциала объём взаимной торговли необходимо довести до 5 млрд долларов.

https://informburo.kz/novosti/v-uzbekistane-otmenyayut-eksportnye-tamozhennye-poshliny-na-vse-vidy-tovarov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 19.12.2017 в 13:24:23   # 650170
Это для нас не очень хорошо.
Теплицы - овощи фрукты, уже не выгодно будет выращивать.Опять наши не выдержат конкуренции. Опять многие будут без работы.
Узбекистан завалит своей сельхоз продукцией.
С одной стороны подешевеет . С другой стороны многие наши обанкротятся.

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  astra 19.12.2017 в 13:31:30   # 650171
да и пусть завалят. у них хоть продукция достойная. а наши с такими космическими ценами пусть курят в сторонке. привозное всегда дешевле стоит чем наше мля
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  piratkz 19.12.2017 в 13:33:54   # 650172
Quote:
Это для нас не очень хорошо...
Для простого человека это ОЧЕНЬ хорошо, а для тех, кто привык пять пальцев в рот класть конечно же нет.
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  Aslan011 19.12.2017 в 13:36:48   # 650174
Цитата: Маке0912 от 19.12.2017 13:24:23
Это для нас не очень хорошо.
Теплицы - овощи фрукты, уже не выгодно будет выращивать.Опять наши не выдержат конкуренции. Опять многие будут без работы.
Узбекистан завалит своей сельхоз продукцией.
С одной стороны подешевеет . С другой стороны многие наши обанкротятся.

Недавно ездил в Ташкент. Цены на плодоовщную продукцию как у нас. Сухофрукты дешевле, да и рис. Кстати рис на таможне узбеки категорически не пропускают. Наши могут вполне конкурировать, только если наши дебилы не будут цены на газ и электричество завышать. Все беды у нас от них.
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  Маке0912 19.12.2017 в 13:39:36   # 650175
Производители не причём . Наши действительно работают.
Всё дело в перекупщиках и посредниках , базарах и супермаркетах. они цены накручивают.
Просто наши обонкротятся а цены почти такие же останутся.
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  Мура45 19.12.2017 в 13:53:02   # 650177
Конкурентность будет зависеть от пошлин и мзды на таможне
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  Pole13 19.12.2017 в 14:10:46   # 650178
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу
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  Мура45 19.12.2017 в 14:19:02   # 650179
Цитата: Pole13 от 19.12.2017 14:10:46
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу

Там будут те же перекупщики. Или приближённые к ним лица.
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  Северный чел 19.12.2017 в 14:22:55   # 650181
хороший ход со стороны правительства Узбкистана, стимулируют свою экономику на увеличение производства. Не то что наши, когда только началс увеличиваться за границе спрос на пшеницу, масличные резко запретили экспорт, наши тогда прилично погорели
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  N@VIGATOR 19.12.2017 в 14:26:23   # 650182
Цитата: Pole13 от 19.12.2017 14:10:46
Даешь доступные овощи и фрукты!!!! перекупы тутешние суйте теперь свои "золотые" огурцы себе в ж*опу

Вы думаете узбекский дехканин будет сам стоят за прилавком, продавая собственную продукцию? Перекупщики оптовики просто будут закупаться импортными огурцами, не снижая своей маржи. А местные теплицы просто обанкротятся, если цены на газ, уголь и электричество будут дальше повышаться!
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  N@VIGATOR 19.12.2017 в 14:44:44   # 650183
Думаю, что с банкротством теплиц я погорячился! Просто переведут их в режим парников. Если у человека хватило терпения и сил, чтобы построить теплицы, он и из этой ситуации найдет выход.
Вангую, фуры с с/х продукцией после таможенной очистки, маркировки и снабжения сертификатами, будут перегружены в ж/д вагоны и отправлены в Россию под лейблом made in Kazakhstan.
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  Pole13 19.12.2017 в 14:52:42   # 650184
Разъясню свой комментарий, сель.хоз. рынок поделен и теперь фермеры и перекупы ЮКО будут конкурировать с фермерами и перекупами узбекистана, либо сговорятся, чего надеюсь у них не получится. интересно будет сравнить продукцию по качеству. сравнивали фрукты из казахстана с фруктами из молдавии, молдавские яблочки мммм....запах, вкус просто обалденны.
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  MишаМашкевич 19.12.2017 в 15:13:33   # 650187
у меня знакомый теплицы содержит в огромных масштабах.
Зимой помидоры в прошлом году он сам продавал по 300-350 кг самовывозом(км 250 до чима).
На базаре эти же помидоры, точь в точь(я потом ему показывала шоб подтвердить свои сомнение) продавали по 550 тенге.
Убьют в первую очередь перекупщиков, потом за ними цену снизят производители. А там как повезет, если лобби есть хорошое, границы для определенных товаров закроют или увеличат пошлину растаможки.
Для нас простых это значит 1.возможно продукты подешевеют(очень сомневаюсь, узбеки вошли в рыночную экономику, их щя трясти будет, соответственно продукты у них самих должно подорожать)2.носки узбекские нахлынут и легкая промышленность(качество не фонтан, но лучше чем киргизы).
А так молодцы они, 30 лет были закрытой страной. А щя с их количеством проживающих людей инвесторы побегут туда с денюжками. Тем более если государство создает такое телодвижение, то прям серьезно все у них, по взрослому делают.
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  sangil baba 19.12.2017 в 15:41:10   # 650189
Цитата: MишаМашкевич от 19.12.2017 15:13:33
у меня знакомый теплицы содержит в огромных масштабах.
Зимой помидоры в прошлом году он сам продавал по 300-350 кг самовывозом(км 250 до чима).

МИШАнЯ согласен
На базаре эти же помидоры, точь в точь(я потом ему показывала шоб подтвердить свои сомнение) продавали по 550 тенге.
Убьют в первую очередь перекупщиков, потом за ними цену снизят производители. А там как повезет, если лобби есть хорошое, границы для определенных товаров закроют или увеличат пошлину растаможки.
Для нас простых это значит 1.возможно продукты подешевеют(очень сомневаюсь, узбеки вошли в рыночную экономику, их щя трясти будет, соответственно продукты у них самих должно подорожать)2.носки узбекские нахлынут и легкая промышленность(качество не фонтан, но лучше чем киргизы).
А так молодцы они, 30 лет были закрытой страной. А щя с их количеством проживающих людей инвесторы побегут туда с денюжками. Тем более если государство создает такое телодвижение, то прям серьезно все у них, по взрослому делают.
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  sangil baba 19.12.2017 в 15:41:54   # 650190
МИШАнЯ согласен
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  Snake666 19.12.2017 в 16:58:09   # 650192
У нас своих продуктов и не осталось уже практически. Всё китайское, даже мясо с помидорами, зачастую, ну или ещё чьё. А наше всё на экспорт идёт. Даже дынь с арбузами уже давно вкусных не ел, весь шрот нам достаётся.
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