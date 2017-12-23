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Центральная Азия
Мирзиёев: настало время реформировать СНБ
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danilov 22 Декабря 2017 в 20:44:54
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности", а также покончить с репрессивными мерами в практике деятельности правоохранительных органов.



Рустам Инноятов - глава СНБ


"Настало время реформировать СНБ. Необходимо разработать закон о Службе национальной безопасности республики", — заявил Мирзиёев.

Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад, и с тех пор в этот документ не были внесены изменения. По его оценке, за это время произошло "безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности" СНБ.

"В условиях нестабильной ситуации в мире и роста угрозы терроризма и экстремизма приоритетными задачами (СНБ) должны стать сохранение нашей национальной государственности, независимости нашей родины", — отметил президент.

Мирзиёев подчеркнул, что одной из задач реформ в Узбекистане должен стать отказ от дублирования, а также необходимость покончить с репрессивными мерами в деятельности правоохранительных органов.

http://m.ru.sputniknews-uz.com/society/20171222/7133666/mirziyoev-nastalo-vremya-reformirovat-snb.html?mobile_return=no
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 23.12.2017 в 09:49:08   # 650893
Молодец этот Мирзеёв.
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  Aborigen 23.12.2017 в 10:36:18   # 650900
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