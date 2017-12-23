Мирзиёев: настало время реформировать СНБ

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danilov 22 Декабря 2017 в 20:44:54
Рустам Инноятов - глава СНБ
"Настало время реформировать СНБ. Необходимо разработать закон о Службе национальной безопасности республики", — заявил Мирзиёев.
Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад, и с тех пор в этот документ не были внесены изменения. По его оценке, за это время произошло "безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности" СНБ.
"В условиях нестабильной ситуации в мире и роста угрозы терроризма и экстремизма приоритетными задачами (СНБ) должны стать сохранение нашей национальной государственности, независимости нашей родины", — отметил президент.
Мирзиёев подчеркнул, что одной из задач реформ в Узбекистане должен стать отказ от дублирования, а также необходимость покончить с репрессивными мерами в деятельности правоохранительных органов.
http://m.ru.sputniknews-uz.com/society/20171222/7133666/mirziyoev-nastalo-vremya-reformirovat-snb.html?mobile_return=no