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Центральная Азия
Мирзиёев обвинил своего советника в предательстве
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danilov 26 Декабря 2017 в 23:35:52
Президент Узбекистана, выступая перед парламентом страны, назвал бывшего министра внутренних дел и нынешнего госсоветника Адхама Ахмедбаева предателем.

Шавкат Мирзиёев обвинил высокопоставленного чиновника в измене родине, пишет портал AsiaTerra.

— Вы знаете, где сейчас министр МВД Ахмедбаев и все остальные его генералы? Я его убрал за предательство, за измену [родине]. Я не смог ему простить того, что он, будучи главой МВД, стал предателем, членом пары [преступных] группировок. И еще двух генералов убрал, — заявил Мирзиёев 22 декабря.

Кроме того, президент жестко раскритиковал работу судебной системы страны. Он выразил недовольство работой председателя Верховного суда Козимжона Камилова и его подчиненных, а также председателя Высшего судейского совета Маруфа Усманова. Мирзиёев подчеркнул, что отныне контроль над судами в Узбекистане возьмет на себя специально создаваемая при парламенте комиссия.

— Кто дал право витать в облаках этому председателю суда? Кто, [скажите] товарищ Усманов? Я абсолютно вами недоволен, говорю это открыто перед всем народом. Три месяца, и я уволю вас всех четверых (кого он еще имел в виду, не уточняется – AsiaTerra). Не думайте, что, если вас избрали, то всё. Мои полномочия мне даны народом и больше никем, — сказал Шавкат Мирзиёев.

Как отмечает издание, в узбекских сегментах соцсетей разгорелись жаркие дискуссии. Возмущенные пользователи недоумевают: если глава государства назвал бывшего министра МВД предателем, то почему он не наказал его в соответствии с законами страны и почему «предатель» стал госсоветником по политико-правовым вопросам?

Некоторые комментаторы утверждают, что Ахмедбаев уже покинул Узбекистан, однако его местонахождение неизвестно

Бывший глава правоохранительного ведомства Адхам Ахмедбаев, руководивший МВД с декабря 2013 года, был уволен 4 января текущего года в связи с назначением на должность госсоветника президента по политико-правовым вопросам. Новым руководителем милицейского ведомства вместо него был назначен Абдусалом Азизов. Однако в начале сентября Абдусалома Азизова сменил Пулат Бабаджанов, до этого назначения работавший руководителем администрации Хорезмской области.

http://www.asiaterra.info/news/prezident-uzbekistana-nazval-eks-glavu-mvd-predatelem
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kanat7782 27.12.2017 в 08:17:53   # 651568
Или его скоро убьют, или там начнутся жесткая репрессия гнилой властной структуры
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  Мура45 27.12.2017 в 08:44:48   # 651569
Не прошло и двух лет..
А по теме, пусть у них все эти пертурбации пройдут спокойно.
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  Сладкая Вата 27.12.2017 в 10:57:41   # 651608
А сам он кто? Где был? Что делал?

Хотя, мне пох*й.
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