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Центральная Азия
Собака в национальном колпаке – унижение киргизского народа. Скандал на модном показе
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Гость 27 Декабря 2017 в 16:06:35
В Бишкеке представители нескольких общественных организаций требуют оштрафовать организатора модного показа одежды для собак. Там на одного из питомцев надели ак-калпак, национальный киргизский убор, и многие в стране посчитали это оскорблением национального символа

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  Сладкая Вата 27.12.2017 в 16:21:21   # 651760
испанский стыд

когда заняться нехер чем, люди маются херней. А то, что Иссыкуль сука загажен мусором - это не унижает кыргизский народ? То, что там блэт банально нет мусорных урн, это не унижает их?

Про общественные сортиры вообще молчу, в них тупо перегородки до пояса и нет дверей.

Зато в Рухордо нам рассказывают о "мощной" культуре. Нет ребята, культура начинается с банальных вещей.
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  titus 27.12.2017 в 16:52:19   # 651775
Ну не знаю, но я бы тоже не стал надевать национальный головной убор на собаку, у меня тоже есть понимание того, что тем самым можно обидеть определенный этнос, все таки это из глубины веков передавалось, надо иметь уважение к национальным обычаям.
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  СССР 27.12.2017 в 17:03:57   # 651778
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  Софруджу 27.12.2017 в 19:53:37   # 651851
Ой, дебилы. Нашли глобальную проблему. Одно радует - во всей Киргизии нашлось всего 3-4 человека, у кого других забот нет, остальные, видимо, адекватные люди
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  332-712 27.12.2017 в 20:04:11   # 651857
это такие же, как некоторые эуропэйцы, которые вышиванку превратили в символ, дарованный самим Создателем Вселенной...
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  Ал 27.12.2017 в 22:58:15   # 651903
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  символ 27.12.2017 в 23:07:24   # 651905
Цитата: titus от 27.12.2017 16:52:19
Ну не знаю, но я бы тоже не стал надевать национальный головной убор на собаку, у меня тоже есть понимание того, что тем самым можно обидеть определенный этнос, все таки это из глубины веков передавалось, надо иметь уважение к национальным обычаям.

Да ты чё?? А переименовать города,улицы и прочее это что,не обижает этносов!? Тем более эти "новоявленные" навряд ли жили там,где находятся эти обьекты.если эти пупсики такие важные,то надо выписать со складов "казтемржол" бетонные шпалы,и поставит в тех местах в пустынье где они бегали как суслики,между саксаулами.и не сомневайся,скоро придет время,и этих табличек с собой заберешь в свою любимую стихию
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