Собака в национальном колпаке – унижение киргизского народа. Скандал на модном показе

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Гость 27 Декабря 2017 в 16:06:35
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Сладкая Вата 27.12.2017 в 16:21:21 # 651760
когда заняться нехер чем, люди маются херней. А то, что Иссыкуль сука загажен мусором - это не унижает кыргизский народ? То, что там блэт банально нет мусорных урн, это не унижает их?
Про общественные сортиры вообще молчу, в них тупо перегородки до пояса и нет дверей.
Зато в Рухордо нам рассказывают о "мощной" культуре. Нет ребята, культура начинается с банальных вещей.
Цитата: Сладкая Вата от 27.12.2017 16:21:21
испанский стыд
испанский стыд
Настоящему Времени это не истересно
Цитата: titus от 27.12.2017 16:52:19
Ну не знаю, но я бы тоже не стал надевать национальный головной убор на собаку, у меня тоже есть понимание того, что тем самым можно обидеть определенный этнос, все таки это из глубины веков передавалось, надо иметь уважение к национальным обычаям.
Ну не знаю, но я бы тоже не стал надевать национальный головной убор на собаку, у меня тоже есть понимание того, что тем самым можно обидеть определенный этнос, все таки это из глубины веков передавалось, надо иметь уважение к национальным обычаям.
Да ты чё?? А переименовать города,улицы и прочее это что,не обижает этносов!? Тем более эти "новоявленные" навряд ли жили там,где находятся эти обьекты.если эти пупсики такие важные,то надо выписать со складов "казтемржол" бетонные шпалы,и поставит в тех местах в пустынье где они бегали как суслики,между саксаулами.и не сомневайся,скоро придет время,и этих табличек с собой заберешь в свою любимую стихию