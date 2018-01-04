Прямое автобусное сообщение между Ташкентом и Шымкентом запустят 5 января

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danilov 04 Января 2018 в 13:15:15
В этот день будет выполнен первый презентационный рейс. В дальнейшем они будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в 1 час на комфортабельных автобусах с приоритетным порядком прохождения погранично-пропускных пунктов. Конечными пунктами маршрута станут автовокзалы "Ташкент" (Узбекистан) и "Шымкент" (Казахстан).
"Общая протяженность маршрута составит 145,2 км, время в пути — 3 часа. Рейсы планируется осуществлять без технических остановок. Автобусы и пассажиры будут проходить границу через контрольно-пропускные пункты "Гишт Куприк" (Узбекистан) и "Жибек Жолы" (Казахстан)", — отметили в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.
При этом автобусы, их пассажиры и багаж, пройдут таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль на КПП вне очереди, в первоочередном порядке, отдельно от потока пеших путешествующих. Это значительно облегчит и ускорит процедуру прохождения пограничного контроля для пассажиров регулярного рейса.
Напомним, что 17 ноября 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении. Данный документ юридически закрепил возможность организации регулярных и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок между странами.
Представители двух стран ранее не раз заявляли, что маршрут Ташкент — Шымкент — Ташкент станет своеобразной первой ласточкой и в планах у них открытие и других прямых автобусных пассажирских рейсов между городами Узбекистана и Казахстана.
http://ru.sputniknews-uz.com/society/20180103/7201573/Uzbekistan-Kazahstan-avtobus-5-yanvarya.html
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alpha_portal 04.01.2018 в 13:38:29 # 652860