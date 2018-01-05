Рейс Ташкент — Шымкент: комфортно, но дорого и преждевременно

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danilov 05 Января 2018 в 15:22:26
Первое, что бросилось в глаза при отправке автобуса в Казахстан — некая недосказанность в вопросе числа планируемых рейсов. Представитель узбекской стороны, заявил, что ежедневно, начиная с 8 января, будет осуществляться 15 рейсов. Затем выяснилось, что в понедельник их будет всего лишь три. А дальше как пойдет, все зависит от спроса у жителей двух стран.
При этом ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта заявляло, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.
Теперь вернемся к вопросу о спросе. К сожалению, пока ответить положительно на него не получается. И вина всему цена вопроса, то есть билета на этот крайне комфортабельный автобус. Сейчас он стоит 80 тысяч сумов в один конец. И как сообщили представители казахской стороны, эта стоимость заявлена с большой скидкой, значит, в перспективе цена может вырасти в два раза.
Получается, чтобы поехать в понедельник из Ташкента в Шымкент и обратно, придется потратить 160 тысяч сумов. На перекладных поездка в оба конца может обойтись в разы дешевле.
Конечно, у автобуса есть свои преимущества — комфорт, кондиционер, проход без очереди через границу. Однако будут ли переплачивать за это пассажиры?! Скорее всего, вряд ли, ведь основной спрос на эти поездки должны сформировать узбекистанцы, готовые ехать в Шымкент за дешевой одеждой и другими товарами. Можно предположить, что они не будут переплачивать за три с половиной часа пути.
Возможно, эта сумма покажется более приемлемой гражданам Казахстана, которые часто приезжают в Ташкент на лечение, так как в Узбекистане медицинские услуги обходятся дешевле.
Еще один вопрос по загрузке рейса, как ни странно к таможне. Узбекистанцы, которые будут отовариваться на рынках Шымкента и не только, столкнутся с пресловутым барьером в 10 долларов на таможне.
Согласно действующему законодательству стоимость импортных потребительских товаров, ввозимых в Узбекистан для личного пользования из сопредельных государств, не подлежащая обложению таможенными платежами, не должна превышать 10 долларов. В стране уже подготовлен законопроект, который поднимет этот показатель до 1000 долларов. Источники в Государственном таможенном комитете говорят, что принятие данного документа уже не за горами.
Сегоддня прохождение таможни с товарами, купленными в Казахстане, похоже на игру в рулетку. Попадется хороший таможенник, пройдете со своими покупками, дотошный — придется платить. Опытные челноки заранее советуют обрывать все бирки на купленной одежде и выкидывать коробки, чтобы не было претензий.
Получается, что люди, готовые поехать в Казахстан на шоппинг, пока не будут рисковать и, скорее всего, подождут нового закона. А те, кто и так ездил на перекладных "за дешево и сердито" вряд ли пересядут на комфортабельные автобусы, если только компании не снизят стоимость проезда.
http://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20180105/7206465/rejs-tashkent-shymkent-komfortno-no-dorogo-i-prezhdevremenno.html
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Цитата: Walter от 05.01.2018 16:26:35
Журналюгам Лишь бы любую идею обговнять . 160000 сомов сколько это? От этого давайте исходить . Не введут они пошлину в 1000 долларов . Они все пошлины уже отменили.
Журналюгам Лишь бы любую идею обговнять . 160000 сомов сколько это? От этого давайте исходить . Не введут они пошлину в 1000 долларов . Они все пошлины уже отменили.
Речь про 1 000 долларов - это не пошлина, а сумма стоимости товара для беспошлинного провоза в Узбекистан, которую планируется узаконить.