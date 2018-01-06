Власти Туркменистана запретили женщинам водить авто

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Опекуны женщин

Права женщин ограничены в Саудовской Аравии не только законодательно. Согласно общественному укладу, у каждой женщины существует опекун — отец, брат или муж, который принимает за нее важные решения. Опекуном может выступать даже сын. Фактически, женщина в саудовском обществе имеет столько же прав, сколько и ребенок; до недавнего времени им даже не выдавали собственных документов, а вписывали в документы опекуна.

К примеру, свидетельство о браке подписывает не женщина, а ее отец или другой опекун, без решения мужчины женщинам нельзя получить загранпаспорт, поехать за рубеж на отдых или на учебу, снять квартиру и многое другое. В последнее время ситуация немного улучшилась: теперь женщины, скажем, могут поступить в институт по собственной воле — и устроиться на работу. Многие из этих запретов официально не прописаны.

Система опекунства не первый год критикуется международными правозащитными организациями, в том числе Human Rights Watch, а также жительницами Саудовской Аравии, которые в 2016 году собрали несколько десятков тысяч подписей под петицией с требованием отменить опекунство. Хала аль-Досари, одна из авторов петиции, в статье для The Guardian отмечала, что женщин считают в Саудовской Аравии людьми второго сорта.

Имеются в Саудовской Аравии и сторонницы традиционного уклада. Например, активистка Роуда Юсеф, напротив, собирала подписи под петицией о сохранении системы опекунства. Она утверждает, что противники этой системы ничего не понимают в саудовском обществе и пытаются насаждать западные ценности, чуждые Саудовской Аравии. Она и другие женщины, поддерживающие систему опекунства, говорят, что опекуны действительно знают, что лучше для них, а также отмечают, что необходимость иногда спрашивать у мужчины разрешения никак не ограничивает их свободу.