Мирзиеев едет в Таджикистан, чтобы "растопить 20-летний лед"

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danilov 08 Января 2018 в 16:29:12
Президент выступил 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области и заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.
"Так как недоброго соседа в судный день никто не простит", - сказал Мирзиеев депутатам.
Сообщается, что для подготовки предстоящего официального визита в Таджикистан премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Душанбе.
"Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов", - сказал Мирзиеев.
По его словам, без добрососедских отношений с ближайшими странами невозможно наладить диалог со странами дальнего зарубежья.
Глава Узбекистана отметил, что у него есть стремление улучшить отношения с соседями, но, как он выразился, "растопить 20-летний лед не так уж легко".
https://tengrinews.kz/sng/mirzieev-edet-v-tadjikistan-chtobyi-rastopit-20-letniy-led-334901/
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