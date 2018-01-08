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Центральная Азия
Мирзиеев едет в Таджикистан, чтобы "растопить 20-летний лед"
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danilov 08 Января 2018 в 16:29:12
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о своем намерении посетить Таджикистан, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на информационные программы государственных каналов узбекистанского ТВ.

Президент выступил 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области и заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.

"Так как недоброго соседа в судный день никто не простит", - сказал Мирзиеев депутатам.

Сообщается, что для подготовки предстоящего официального визита в Таджикистан премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Душанбе.

"Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов", - сказал Мирзиеев.

По его словам, без добрососедских отношений с ближайшими странами невозможно наладить диалог со странами дальнего зарубежья.

Глава Узбекистана отметил, что у него есть стремление улучшить отношения с соседями, но, как он выразился, "растопить 20-летний лед не так уж легко".

https://tengrinews.kz/sng/mirzieev-edet-v-tadjikistan-chtobyi-rastopit-20-letniy-led-334901/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aboka 08.01.2018 в 16:42:03   # 653758
То чувство, когда раньше он не мог "раскрыть свои крылья".
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  332-712 09.01.2018 в 02:27:27   # 653837
ну, пожелаем удачи. дружба в регионе нам всем не помешает...
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