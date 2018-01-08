«Нужно доверие народа, а не Президента» — Шавкат Мирзиёев

Верят моим словам, но говорят, что внизу та же самая бюрократия. Чтобы получить землю, нужно 17 подписей. Что это такое? Что делают четыре руководителя (хоким, прокурор, начальники УВД и ГНИ — ред.)? Нужно завоевать доверие народа, а не Президента. Нужно стараться понравиться народу, а не мне», — сказал глава государства