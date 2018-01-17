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Центральная Азия
Где и как зарабатывают таджикистанцы
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Гость 17 Января 2018 в 13:02:48
В 2017 году в Таджикистане было создано более 135 тысяч рабочих мест. Но уровень безработицы в стране по-прежнему остается высоким.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сладкая Вата 17.01.2018 в 13:18:43   # 655613
Время все расставит по местам....
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