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Центральная Азия
Где и как зарабатывают таджикистанцы
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Гость 17 Января 2018 в 13:02:48
В 2017 году в Таджикистане было создано более 135 тысяч рабочих мест. Но уровень безработицы в стране по-прежнему остается высоким.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Сладкая Вата
17.01.2018 в 13:18:43
# 655613
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