Объявить траур

Автобус никому не принадлежал - ничей, мигранты ни к кому не обращались - ничьи. В общем, все спешат откреститься. Единственным виновником сделают выжившего шофёра. А по большому счёту, тут столько виновников. Начиная с разваливших единую страну и вынудивших людей ездить за тридевять земель, чтобы выжить