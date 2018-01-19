Объявить траур

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Января 2018 в 18:02:23
Трагическая гибель 52 граждан Узбекистана на западе Казахстана 18 января вызвала дискуссию в социальных сетях страны.
Пользователи с горечью писали, что социально уязвимые слои населения вынуждены отправляться на заработки в Россию, где они работают в ужасных условиях.
Чтобы не тратить лишних денег, молодые люди экономят на дороге: проезд на автобусе в два-три раза дешевле поезда или самолета. Водителями автобусов нарушается техника безопасности, из-за чего регулярно случаются трагические инциденты.
В социальных сетях узбекистанцы призывают власти страны наконец взять под контроль все вопросы трудовой миграции, в том числе международные перевозки людей.
Но на уровне власти дискуссии не произошло.
Глава государства Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им материальную помощь. К соболезнованиям присоединились главы стран Центральной Азии и Турции. Ведомства и министерства перепечатали это информационное сообщение.
А в Агентстве по вопросам внешней миграции Узбекистана поспешили снять с себя ответственность.
Представитель ведомства Хуршид Хакимов заявил, что погибшие не сотрудничали с агентством, и если бы они ехали через него, трагедии можно было бы избежать.
«Мы всегда в Россию отправляем или на поезде, или на самолете. С нашего агентства никто на автобусе не отправляет. Мы их гаранты, если они едут официально по договору, то все они едут через нас», – заявил чиновник.
По его словам, ехавшие в Россию узбекистанцы могли быть нелегальными работниками, но тут же уточнил, что соотечественники могут добраться до страны назначения самостоятельно, а затем уже оформить разрешение для работы.
Хакимов не сказал, что толкает узбекистанцев на трудовую миграцию и выбор не самого безопасного транспорта.
Отечественные СМИ также не задались этим вопросом. Информационный выпуск итоговой передачи «Ахборот» на телеканале «Узбекистон» вовсе начался со встречи главы государства с делегацией Всемирного банка. Только затем был зачитан короткий текст соболезнований президента.
Онлайн-СМИ подробно освещают трагедию в Казахстане, однако не идут дальше заметок о причинах возгорания и пресс-релизов ведомств Казахстана и Узбекистана.+
Очевидно, что власти Узбекистана не готовы взять на себя ответственность за произошедшую трагедию.
А отечественная журналистика как лакмусовая бумажка свободы слова в стране пока не готова открыто писать о том, что миллионы узбекистанцев находятся на чужбине в поисках заработка, и кто виноват в этом.
Между тем только в России находится около двух миллионов узбекистанцев.
Миллионы соотечественников разбросаны по всему миру – от Юго-Восточной Азии до Европы и Ближнего Востока.
Неприятная правда в том, что тысячи узбекистанцев становятся жертвами трудового и сексуального рабства, а Узбекистан давно ассоциируется как страна-экспортер сексуальных рабынь.
Эти вопросы не решить разом, признаются некоторые активисты гражданского общества.
Но некоторые проживающие за рубежом узбекистанцы говорят, что можно сделать уже сегодня, – это объявить национальный траур по погибшим.
А также совместно с Казахстаном необходимо усилить безопасность перевозок гастарбайтеров из Узбекистана. Ведь понятно, что поток рабочей силы не прекратится. Дома по-прежнему нет работы и дохода, чтобы прокормить семью.
https://centre1.com/uzbekistan/obyavit-traur-kak-obshhestvo-reagiruet-na-tragediyu-v-rk-s-migrantami/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 19.01.2018 19:32:30Увы но это наш "АВОСЬ", или "Так пойдёт" или "Пронесёт". А людей уже не вернёшь.
Автобус никому не принадлежал - ничей, мигранты ни к кому не обращались - ничьи. В общем, все спешат откреститься. Единственным виновником сделают выжившего шофёра. А по большому счёту, тут столько виновников. Начиная с разваливших единую страну и вынудивших людей ездить за тридевять земель, чтобы выжить
Автобус никому не принадлежал - ничей, мигранты ни к кому не обращались - ничьи. В общем, все спешат откреститься. Единственным виновником сделают выжившего шофёра. А по большому счёту, тут столько виновников. Начиная с разваливших единую страну и вынудивших людей ездить за тридевять земель, чтобы выжить