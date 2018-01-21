Азию громко обсудили в Америке

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едридмадрид 21 Января 2018 в 16:40:29
Вчерашнее заседание стало завершающим мероприятием высокого уровня, организованным Казахстаном в рамках его председательства в Совбезе ООН. Днем ранее в Нью-Йорке по инициативе Астаны обсуждалась проблема ядерного нераспространения (см. “Ъ” от 19 января). Кроме того, накануне находящийся в США с трехдневным визитом казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев был принят президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, а также провел встречи с рядом министров и представителями деловых кругов США.
В Астане его поездку заранее окрестили «исторической», и в принципе это не слишком большое преувеличение: США и Казахстан подписали более 20 коммерческих документов на сумму около $7,5 млрд, заключили три межправительственных соглашения, а двусторонним отношениям было решено придать статус расширенного стратегического партнерства. Нурсултан Назарбаев стал первым главой центральноазиатской республики, побывавшим в Белом доме с момента инаугурации Дональда Трампа 20 января прошлого года.
Интерес Вашингтона к Центральной Азии возрос на фоне беспрецедентного конфликта США с Пакистаном, разразившегося после того, как Дональд Трамп обвинил Исламабад в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму, а также заморозил программы помощи ему (см. “Ъ” от 11 января). Между тем через Пакистан идет основной транзит грузов для операции США и НАТО в Афганистане. И если этот маршрут будет перекрыт, центральноазиатские страны, ранее уже использовавшиеся американцами для логистических нужд, могут вновь оказаться для США незаменимыми.
Случайно или нет, но, как свидетельствует в статье для издания fergananews.com обозреватель Аркадий Дубнов, председатель Торговой палаты США Томас Донахью, выступая с приветственной речью перед президентом Казахстана, трижды назвал его страну Пакистаном.
А первый заместитель помощника госсекретаря, спецпредставитель США по Афганистану, Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в самый разгар конфликта с Пакистаном объявила о намерении американской стороны возобновить работу формата «5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США). Он появился еще при администрации Барака Обамы, но долгое время не задействовался в связи со сменой власти в Белом доме и временной утратой интереса к центральноазиатскому региону со стороны Вашингтона.
Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита горячо поддержал идею реанимации формата «5+1». Воодушевлены ею и в других государствах региона. По данным диписточников “Ъ” в Вашингтоне, следующим гостем в Белом доме может стать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В Москве же возросший интерес Вашингтона к центральноазиатскому региону вызывает некоторые опасения. Сергей Лавров на недавней пресс-конференции в российской столице допустил, что США могут «несколько злоупотребить этим форматом (“5+1”.— “Ъ”) и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом “большой Центральной Азии”». Он напомнил: суть проекта заключалась в том, чтобы развернуть все проекты с участием стран Центральной Азии на юг, к Афганистану и Пакистану — то есть, по сути, «оторвать» их от России и ее региональных интеграционных структур.
«Уверен, что если это так и если подобные замыслы будут продвигаться нашими американскими коллегами на встречах с центральноазиатскими друзьями, то все они будут видеть ущербность подобных попыток, которые продиктованы не интересами экономического развития, а чисто геополитикой»,— заявил он.
Обеспокоенность Москвы возобновившимся соперничеством с Вашингтоном за Центральную Азию явно проявилась в ходе вчерашнего заседания Совбеза ООН. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия придает «приоритетное значение упрочнению отношений союзничества и стратегического партнерства с центральноазиатскими государствами». «В их основе общая история, высокая степень взаимного доверия, общность подходов к основным проблемам современности»,— напомнил он. И добавил: «Российские инвестиции в регионе составляют $20 млрд, там плодотворно работают более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий, а за последние десять лет объем содействия России странам региона превысил $6 млрд».
«Принципиально важно опираться на поиск баланса интересов, не поддаваться на попытки втянуть страны региона в “игру с нулевым результатом”, замысел которой просматривается в концепции “большой Центральной Азии”, которая вновь замелькала в последнее время,— заявил министр.— Не надо ставить центральноазиатские страны перед ложным выбором — либо на юг, либо на север. И безусловно, необходимо уважать все обязательства в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС». Господин Лавров призвал «отказаться от попыток односторонней ориентации Центральной Азии», отметив, что «региону требуется конструктивное окружение и партнерство со всех сторон».
Заверив, что и Россия готова внести свой вклад в «обеспечение устойчивого социально-экономического развития» Афганистана, Сергей Лавров тем не менее дал понять, что чрезмерная открытость стран Центральной Азии своему южному соседу чревата проблемами. «Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ДАИШ (“Исламское государство”, запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”), которое формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии “халифата”,— заявил он.— При явном попустительстве, а иногда и прямой поддержке внешних и местных спонсоров под знамена ДАИШовцев стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых в Сирии “джихадистов”». И предупредил: «Они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияния на все евразийское пространство».
Между тем участвовавший в заседании Совбеза ООН заместитель госсекретаря США Джон Салливан проект «большой Центральной Азии» в своей речи не упоминал, сконцентрировавшись на ситуации с безопасностью в самом Афганистане. Говоря о государствах Центральной Азии, он лишь отметил, что они могли бы выиграть от стабилизации своего южного соседа и укрепления сотрудничества с ним.
О важности активизации регионального взаимодействия говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Наибольшую же заинтересованность сотрудничеством с южными соседями высказывали представители центральноазиатских государств. Так, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил: несмотря на исходящие из Афганистана угрозы, нельзя рассматривать его «лишь как источник нестабильности». «Это потенциальный мощный партнер в экономическом сотрудничестве»,— сказал он. В схожем духе высказывались и другие представители стран региона.
https://www.kommersant.ru/doc/3526425