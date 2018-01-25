Узбекский чиновник: семьи погибших опозорили область
Гость 24 Января 2018 в 21:04:48
В интернете появилась аудиозапись селекторного совещания главы Ферганской области Шухрата Ганиева с жителями и чиновнкиами Ташлакского района. На встрече глава области в резких выражениях рассказал им о том, что из 52 граждан Узбекистана, которые погибли 18 января в автобусе, перевозивших мигрантов на заработки в Россию, 16 были именно из Ташлакского района. Ганиев заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь дома в Узбекистане и тем самым "опозорили регион". Также он заявил, что в наказание за их поступок жители региона лишатся возможности съездить в хадж.