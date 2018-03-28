Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
Три человека задохнулись в туалете, пытаясь достать смартфон
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Марта 2018 в 17:40:22
Три узбекистанца погибли, когда пытались достать телефон из выгребной ямы с токсичными газами, передает МЧС Республики Узбекситан.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта во дворе жилого дома.

Владелец телефона попросил помощи у соседа, так как выронил свой гаджет в выгребную яму. Сосед держал веревку, пока тот спускался в яму, однако как только он закончил свой спуск, то потерял сознание.

За ним в вырытое углубление в земле полезли сосед и недалеко от него стоящий отец владельца телефона, но спустя пару секунд и они потеряли сознание.

Прибывшая по вызову служба спасателей УЧС Наманганской области вытащила из выгребной ямы троих мужчин.

Хозяин телефона и сосед скончались на месте происшествия, а отец был госпитализирован в медицинское учреждение, где умер, не приходя в сознание.

https://fvv.uz/ru/info/strong-stylecolorblueuyali-telefon-uch-nafar-insonning-olimiga-sabab-boldistrong
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Profi 28.03.2018 в 19:14:15   # 668897
Жесть. Подобные истории слышу часто
поощрить | покарать
  едридмадрид 28.03.2018 в 19:17:39   # 668898
новсть старая , в том году вроде выкладывали

как там говорят - баян
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь