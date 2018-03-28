Три человека задохнулись в туалете, пытаясь достать смартфон

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danilov 28 Марта 2018 в 17:40:22
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта во дворе жилого дома.
Владелец телефона попросил помощи у соседа, так как выронил свой гаджет в выгребную яму. Сосед держал веревку, пока тот спускался в яму, однако как только он закончил свой спуск, то потерял сознание.
За ним в вырытое углубление в земле полезли сосед и недалеко от него стоящий отец владельца телефона, но спустя пару секунд и они потеряли сознание.
Прибывшая по вызову служба спасателей УЧС Наманганской области вытащила из выгребной ямы троих мужчин.
Хозяин телефона и сосед скончались на месте происшествия, а отец был госпитализирован в медицинское учреждение, где умер, не приходя в сознание.
https://fvv.uz/ru/info/strong-stylecolorblueuyali-telefon-uch-nafar-insonning-olimiga-sabab-boldistrong
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едридмадрид 28.03.2018 в 19:17:39 # 668898
как там говорят - баян