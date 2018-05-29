Узбекистан. Временная прописка иностранцев до 1 месяца – бесплатно, разрешили ночные автобусные рейсы и дроны

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danilov 05 Июня 2018 в 14:06:49
От редакции: этот документ и 53 тысячи других нормативно-правовых актов с разъяснениями собраны в ИПС «Законодательство РУз». Скачайте демонстрационную версию здесь (32,1 Мб).
Планируемые поправки были представлены в проекте акта в апреле этого года. Ниже осветим, какие из основных нововведений утверждены принятым документом.
Временную регистрацию иностранцев упростили
Во-первых, установлена бесплатная временная прописка для иностранных граждан, в т.ч. граждан СНГ, и лиц без гражданства, на срок до 1-го месяца. Ранее плата на этот срок для иностранных граждан составляла $20, а граждане СНГ платили за временную прописку от 3 суток до 6 месяцев – $5. Теперь граждане СНГ обязаны платить указанную сумму при пребывании в нашей стране свыше 1-го, но не более 6-ти месяцев. Это касается также лиц, прибывших из государств СНГ с паспортами бывшего СССР, в которых отсутствуют отметки о гражданстве.
Во-вторых, пригласившие (принимающие) лица, организации, в т.ч. туроператоры, для обеспечения иностранных граждан временной пропиской могут обращаться в соответствующие ОВД как непосредственно, так и через Интернет с помощью специализированной электронной автоматизированной программы (далее – программа). При этом для «электронной прописки» иностранцев срок их пребывания (до 30 дней или более) значения не имеет.
В-третьих, регламентирован порядок временной регистрации лиц, приехавших в Узбекистан по частным делам в некоммерческих целях. Если срок их пребывания не превышает 30 дней включительно, наряду с личным обращением в органы ОВД, можно зарегистрироваться и электронно через программу. А вот тем, кто приехал на более чем 30 дней для регистрации придется пойти в ОВИР.
В-четвертых, временная прописка теперь осуществляется и в субботние дни. Раньше по субботам и воскресеньям регистрация не производилась. Кроме того, конкретизирован порядок исчисления 3-суточного срока, в течение которого необходимо получить временную прописку. Он начинается с 00:01 ч. следующего дня после даты прибытия (пересечения иностранцем госграницы Узбекистана через КПП).
В-пятых, установлено дополнительное требование для освобождения от временной прописки путешествующих по республике иностранцев. Теперь для этого нужно не только пребывать в каждом населенном пункте не более 3-х суток, но и иметь документы, подтверждающие факт пребывания (документы, подтверждающие получение услуг или приобретение товаров). Зато требование непрерывной регистрации в одном населенном пункте не устанавливается.
Туристическим автоперевозкам дали «добро»
Вновь разрешены ночные автобусные рейсы на междугородных, межобластных и международных маршрутах (запрет действовал с 2003 года – ред.). Кроме того, теперь туристические автобусы могут ездить без сопровождения транспортом ГСБДД. Для этого требуется GPS, полисы обязательного и (или) добровольного страхования, специальная светоотражающая раскраска (линия) и 2 водителя с мобильной связью. При несоответствии перечисленным требованиям перевозки 2-мя и более автобусами вместимостью более 30 человек каждый, и 3-мя и более автобусами, вместимостью менее 30 человек каждый, осуществляются только с сопровождением.
Кино-, фото- и видеосъемки по стране – свободно
Иностранные кинокомпании освободили от уплаты сбора за выдачу разрешения на кино- и видеосъемки (ранее – 800 тыс. сум за каждый съемочный день) и арендных платежей за съемку на объектах материального культурного наследия. Условие освобождения – продвижение бренда Узбекистана, в т.ч. путем указания страны и места (объекта) съемки во вступительных (заглавных) или заключительных титрах отдельным кадром.
Разрешен временный ввоз и использование на территории страны, в т.ч. зарубежным творческим группам, беспилотных летательных аппаратов для подготовки фото- и видеоматериалов о туристском потенциале республики. Для этого необходимы ходатайства Госкомтуризма, Минкультуры и Агентства «Узбеккино», а также предоставление в Минобороны и Госинспекцию по надзору за безопасностью полетов информации об использующих «дроны» лицах и местах съемок.
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 1.06.2018 г.
Ленара Хикматова.
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/vremennaya_propiska_inostrancam_do_1_mesyaca_-_besplatno_razresheny_nochnye_avtob usnye_reysy_ispolzovanie_dronov
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