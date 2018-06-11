В Узбекистане чиновник пересадил молодоженов с кортежа на такси

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едридмадрид 11 Июня 2018 в 09:42:19
"Мы виноваты, что проводят помпезные свадьбы, виноват я, виноват Союз (молодёжи - прим. ред.). Проблема в самих молодых. Свадьбы не были бы столь роскошными, если бы мы дали молодёжи правильное понимание", - отмечает Куранбаев.
"Сколько таких родителей, которые играют свадьбы дочерей и сыновей и в итоге погрязли в долгах. Поэтому мы в апреле этого года провели 288 образцовых свадеб. Но и этого мало", - подчеркнул чиновник.
"Когда я ездил по Андижану, Фергане и Намангану, я увидел на улице свадебный кортеж. Затем я остановил все машины, вывел из машины жениха и невесту, посадил их на такси и отправил. А остальные машины отправил назад. Такая роскошь больше не позволительна. Пусть меня ненавидят, ненавидят главу Союза молодёжи, но порядок прежде всего! Если мы не сможем воспитать молодежь, если Союз молодёжи не сможет воспитать, нам придется освободить это место", - сказал Кахрамон Куранбаев.
http://ca-news.org/news:1453318
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 11.06.2018 в 10:06:35 # 680681
Своих детей тоже также на таком кортедже из одного такси возить будешь?
Тогда сразу на двух ишаках с повозкой.