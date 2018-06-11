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Центральная Азия
В Узбекистане чиновник пересадил молодоженов с кортежа на такси
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едридмадрид 11 Июня 2018 в 09:42:19
CA-NEWS (UZ) - В Ферганской области Узбекистана молодоженов пересадили из свадебного кортежа в такси, а сопровождающих отправили в обратном направлении. Таким поступком похвастался глава Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев, сообщает 5 июня Daryo.uz.

"Мы виноваты, что проводят помпезные свадьбы, виноват я, виноват Союз (молодёжи - прим. ред.). Проблема в самих молодых. Свадьбы не были бы столь роскошными, если бы мы дали молодёжи правильное понимание", - отмечает Куранбаев.

"Сколько таких родителей, которые играют свадьбы дочерей и сыновей и в итоге погрязли в долгах. Поэтому мы в апреле этого года провели 288 образцовых свадеб. Но и этого мало", - подчеркнул чиновник.

"Когда я ездил по Андижану, Фергане и Намангану, я увидел на улице свадебный кортеж. Затем я остановил все машины, вывел из машины жениха и невесту, посадил их на такси и отправил. А остальные машины отправил назад. Такая роскошь больше не позволительна. Пусть меня ненавидят, ненавидят главу Союза молодёжи, но порядок прежде всего! Если мы не сможем воспитать молодежь, если Союз молодёжи не сможет воспитать, нам придется освободить это место", - сказал Кахрамон Куранбаев.

http://ca-news.org/news:1453318
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.06.2018 в 09:57:50   # 680677
Пф-ф-ф, какие-то мысли нехорошие про этого чиновника посещают.
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  Blackadder 11.06.2018 в 10:06:35   # 680681
Хорошо что не потребовал права первой ночи, в соответствии с феодальными традициями.
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  Pachinok 11.06.2018 в 11:28:05   # 680698
"Когда я ездил по Андижану, Фергане и Намангану, я увидел на улице свадебный кортеж. Затем я ВЫШЕЛ ИЗ МОЕГО МУРСЕЛАГО, ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕГО МОЙ КОРТЕЖ, остановил все машины, вывел из машины жениха и невесту, посадил их на такси и отправил..."
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  Skype 11.06.2018 в 13:04:49   # 680715
Далбань и не лечится, придурок нашёл чем заняться. Вот где рассадник дебилов
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  Маке0912 11.06.2018 в 14:05:33   # 680734
Был указ подстричь, а он головы рубить начал.
Своих детей тоже также на таком кортедже из одного такси возить будешь?
Тогда сразу на двух ишаках с повозкой.

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