В Самарканде сносят «имперские» здания, внесенные в список ЮНЕСКО

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danilov 13 Июня 2018 в 09:30:53
«Разрушают дореволюционный Самарканд. Прямо сейчас. Комитет по охране памятников и Минкульт бездействуют, ЮНЕСКО не может повлиять. Сотрудники ОВД и хокимията открещиваются, не хотят обращать внимания.
Это совершенно уникальный архитектурный памятник истории колонизации Туркестана. Очень узнаваемая архитектура, которая украшает облик города последние 150 лет. Сегодня, прямо сейчас, мы разрушаем это наследие и не хотим остановить вандализм и варварство, о котором с нас спросят будущие поколения.
Нет инстанции, в которую я не обращался, но все бездействуют. Мне звонят друзья из Самарканда, которые второй день защищают 150-летний дом из списка охраняемых ЮНЕСКО объектов от этих варваров. Я не знаю, что можно сделать. Я просто не знаю, как это можно остановить!».
Следует подчеркнуть, что Самарканд условно делится на несколько исторических частей: древняя (городище Афрасиаб), старинная (средневековые исторические памятники эпохи Тимуридов), старая, или европейская (дореволюционные постройки русских переселенцев – красивые здания из так называемого «николаевского» кирпича) и современная. Рушат именно дореволюционные постройки Русского Самарканда.
Как бы там ни было, эти дома внесены в список ЮНЕСКО, а значит, считаются культурным наследием не только Узбекистана, но и всего мира.
Однако охранная грамота ЮНЕСКО никак не защищает этот слой архитектуры: много подобных зданий было снесено при Каримове - церковь возле сквера в Ташкенте, цветочный домик Бенуа тоже на сквере Амира Тимура и пр. Нынешний президент Шавкат Мирзиёев ознаменовал свой приход к власти сносом так называемого «Кауфманского приюта», в котором с советских времен располагался научно-исследовательский Институт энергетики и автоматики. В ответ на возмущения ташкентцев власти обещали перенести Кауфманский приют на ул. Сайилгох (в просторечье называемую Бродвеем), однако, ни о каком восстановлении говорить не приходится, строят обычный новодел из современного кирпича.
Новостной сайт Citizen уточнил, что в Самарканде речь идет не о самом здании, а о стройке, которая проходит рядом с ним. «Рабочие роют котлован и ломают старый фундамент, отчего в соседних зданиях появляются трещины», пишет Citizen.Как выяснил Citizen, администрация Самарканда выдала разрешение на снос исторических зданий строительной компании MAKS REAL STROY INVEST. Свое решение она оправдывает тем, что дома, построенные в 1900 годах из сырцового кирпича, находятся в аварийном состоянии, и снос их происходит якобы по просьбе жителей.
Правда, из-за того, что сам район и здания находятся под охраной ЮНЕСКО, Министерство культуры предписало застройщику остановить работу. Однако застройщик проигнорировал предписание региональной государственной инспекции при министерстве культуры Узбекистана, согласно которому строительные работы вблизи объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, необходимо прекратить.
Журналисты добавляют, что, по словам местных жителей, исторические здания сносятся уже в течение нескольких месяцев.
Публикации вызвали волну возмущения – многие пользователи в своих комментариях подтверждают информацию о сносе уникальных строений. «Варвары! Слов нет! Рубят сук, на котором сидят. После того, как в Ташкенте ничего не осталось, нужно было бы отреставрировать, вернуть первоначальный облик переделанным домам и показывать туристам. В Самарканде почти полностью сохранился европейский город», - пишет одна из участниц дискуссии.
Однако, есть и часть населения (в основном, молодые люди выросшие и закончившие школу в период Ислама Каримова), которая считает эти дома остатками колониального прошлого, от которого следует избавляться. «Мы должны идти в ногу со временем. Какая польза нам от этих старых зданий? Почему мы должны все время жить с оглядкой на туристов? Пора уже и для себя жить», - считает пользователь Фархад Б.
Напомним, что количество зданий царского времени, строительство которых прекратилось сразу же после Октябрьского переворота 1917 года, и которые по-прежнему составляют один из наиболее красивых архитектурных «слоёв» Ташкента и других городов Узбекистана, быстро уменьшается. Значительная часть их была снесена еще большевиками в 1920-30-х годах, в первую очередь, добротные православные соборы.
Не стал исключением и период независимости Узбекистана, когда к строениям «имперского периода» наблюдался какой-то двойственный подход: одни из них были тщательно отреставрированы и стали украшением столицы, другие - тупо снесены. В печальном списке оказались цветочный павильон в «мавританском» стиле архитектора А.Бенуа, бывшая церковь Александра Невского при Туркестанской учительской семинарии, здания Иосифо-Георгиевского собора и Общественного собрания, а также многие другие, менее заметные. Некоторыми из этих сносов руководил премьер-министр Шавкат Мирзияев (тогда его фамилия писалась именно так), по-видимому, больше думавший о том, как бы ему выслужиться перед Каримовым, нежели о сохранении богатого архитектурного наследия.
Теряя исторические строения одной из самых важных своих эпох, города Узбекистана шаг за шагом превращаются в заурядные кирпично-алюкобондные скопления никому не интересных зданий. Так, например, неразумный снос исторической части города Шахрисябза и проведенный «евроремонт» площади перед дворцом Кук-сарай навсегда вычеркнули этот город из списков всемирного наследия ЮНЕСКО (руководство этой перестройкой осуществлял все тот же премьер Мирзияев).
В Ташкенте из туристического оборота уже выведен средневековый комплекс Занги-ата, одну половину которого разрушили (в том числе и знаменитый минарет), а вторую половину, как водится, облагородили современными материалами. Также пропал для туристов и Сквер Кауфмана (он же Сквер Революции, он же Сквер Амира Тимура) после того, как на нем выкорчевали все исторические 150-летние чинары, зато максимально расширили бетонно-плиточные дорожки. Да-да! Деревья тоже являются историческим памятником, и именно они входили в описание во всех туристических проспектах Ташкента. Полностью утерян для туристов и старый Алайский базар.
Исторический центр Самарканда был внесен во Всемирный список наследия ЮНЕСКО в 2001 году. Древний город представляет пока еще большой интерес для туристов. По данным Госкомтуризма, за первые четыре месяца текущего года Самарканд посетили 28,5 тысячи иностранцев и 850 тысяч внутренних туристов. Последних, к слову, свозят со всей страны на поклонение могиле Ислама Каримова.
http://www.asiaterra.info/news/v-samarkande-lomayut-imperskie-zdaniya-vnesennye-v-spisok-yunesko
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