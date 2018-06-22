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Центральная Азия
Президент Туркменистан на основе свих чертежей собрал гоночную машину
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stone 22 Июня 2018 в 00:19:22
Президент Туркменистан на основе свих чертежей собрал гоночную машину

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 22.06.2018 в 08:08:20   # 682359
И получился Ниссан Патфайиндер
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  alpha_portal 22.06.2018 в 08:12:09   # 682360
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  spy 22.06.2018 в 08:29:30   # 682363
сказочный долбоеб, в стране хлеба нет, а он бля в машинки играет, дебил...
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  ss720 22.06.2018 в 08:49:11   # 682364
Не дай Бог нам такого.
Гурбангулы головного мозга
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  Viktor11 22.06.2018 в 08:50:19   # 682365
А чё он кружочки красные, которые рисовал, на свою тачку не поставил
Видно же как он над своим охрененным чертежом работал
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  Templar 22.06.2018 в 09:17:54   # 682367
Мне одному кажется, что во всех его видосах его сопровождают одни и те же лица?
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  Manitu 22.06.2018 в 09:27:26   # 682368
Цитата: Templar от 22.06.2018 09:17:54
Мне одному кажется, что во всех его видосах его сопровождают одни и те же лица?
Это санитары
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  satelinks 22.06.2018 в 09:37:32   # 682369
У Варламова в блоге есть цикл статей про эту удивительную Страну и их президента, кому интересно про этот маразм почитать, может ознакомится на его сайте
https://varlamov.ru/1640305.html
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  Pachinok 22.06.2018 в 09:39:09   # 682371
убойные каменты
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  Лысый 22.06.2018 в 10:05:40   # 682376
Quote:
Самодержавною рукой,
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
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  Moro 22.06.2018 в 10:14:43   # 682377
Каддафи тоже когда-то спроектировал автомобиль...
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  MишаМашкевич 22.06.2018 в 10:33:22   # 682379
Скорее всего у него полшестого. Откуда у него такие комплексы золушки и желание быть на виду постоянно?
Мне жаль народ,если честно. Участвовать в этом цирке .......
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  babki 22.06.2018 в 10:36:15   # 682380
На бумаге спроектировал? Красавчик, что тут сказать
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  vvka 22.06.2018 в 10:37:51   # 682381
Нарцисс-долбоеб
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  МарычЪ 22.06.2018 в 10:43:52   # 682382
Президент Туркменистан на основе свих чертежей собрал гоночную машину
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