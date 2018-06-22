Президент Туркменистан на основе свих чертежей собрал гоночную машину

Мне одному кажется, что во всех его видосах его сопровождают одни и те же лица?

Самодержавною рукой,

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник.

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.