Президент Туркменистан на основе свих чертежей собрал гоночную машину

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stone 22 Июня 2018 в 00:19:22
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alpha_portal 22.06.2018 в 08:12:09 # 682360
Цитата: Pole13 от 22.06.2018 08:08:20
И получился Ниссан Патфайиндер
И получился Ниссан Патфайиндер
Зачет
Гурбангулы головного мозга
Видно же как он над своим охрененным чертежом работал
Цитата: Templar от 22.06.2018 09:17:54Это санитары
Мне одному кажется, что во всех его видосах его сопровождают одни и те же лица?
Мне одному кажется, что во всех его видосах его сопровождают одни и те же лица?
https://varlamov.ru/1640305.html
Самодержавною рукой,
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
MишаМашкевич 22.06.2018 в 10:33:22 # 682379
Мне жаль народ,если честно. Участвовать в этом цирке .......